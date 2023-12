Mislim da je krenula nova era i za crnogorsko tužilaštvo i za crnogorsko sudstvo i za policiju i za pravdu, saopštio je predsjednik Građanskog pokreta URA i bivši premijer Dritan Abazović.

Izvor: MONDO/ Nikoleta Vukčević

"Ljudi koji su bili na čelu bezbjednosnog sektora u periodu kad su se dešavala razna zlodjela, moraju da odgovaraju. Meni je žao što to neko doživljava lično, ovdje nema ničega ličnog, ovo su društveni fenomeni. I mi ćemo nastaviti iz raznih pozicija koje obavljamo da građanima Crne Gore ukazujemo na istinu i na pravdu", kazao je Abazović novinarima nakon održanog ročišta u Osnovnom sudu u Ulcinju po tužbi bivšeg zamjenika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, piše portal Vijesti.

Abazović je rekao da je to put koji više ne može da se zaustavi.

"Mislim da je Crna Gora krenula pravim smjerom, ruka pravde neće stati. Meni je žao ako se neko u tome pronašao ili mislio da nikad do njega neće stići ruka pravde, tako da vrlo mirno čekamo konačnu odluku suda. Ja se nadam da sud neće podleći bilo kakvom pritisku i da će sud u Ulcinju pokazati da je bolji dio sudstva Crne Gore i da će donijeti odluku koja je pravedna. Međutim, ovaj konkretni slučaj koji se vodi protiv mene, on je smješan u cijeloj priči. Mi treba da dobijemo odgovore ko su ljudi koji su to dozvolili", kazao je Abazović.

Dodao je da i oni koji su van domašaja zakona, moraju da odgovaraju za svoja zlodjela.

"Tako da, podjednako bi bilo smiješno i ovo protiv njega, kako i ovo protiv mene. Ja sam govorio sve u svojstvu premijera Crne Gore, ranije i potpredsednika Vlade. I mislim da je moja moralna, politička i građanska dužnost da ljude upućujem na istinu. Istina oslobađa i mislim da će biti djelotvorna za sve građane Crne Gore i da će podstaći širenje sigurnosti i bezbjednosti za sve građane, a da ljudi koji su radili protivzakonite aktivnosti, moraju suočiti sa tim", kazao je Abazović.

Govoreći o Skaj komunikaciji, Abazović je kazao da je ona došla od strane relevantnih međunarodnih institucija koje se bave bezbjednosti na nivou Evrope i misli da je dobar uput za sve ono što se dešavalo, prenose Vijesti.

"Komunikacija kao komunikacija, bilo Skaj ili neka druga, ne znači ništa ako se ne potkrijepi da su te radnje koje su tamo navedene zaista da li su se zbile ili nisu se zbile. To je glavna stvar. Međutim, mislim da u Crnoj Gori svjedočimo mnogo čemu, tako da sumnjam da neko dovodi u pitanje legitimitet toga. Da li to znači isto tako da se ne može staviti pod znakom pitanja ni ta komunikacija? Mogu, jasno, mogu", kazao je on.

Naveo je da nema poseban komentar u vezi odluke Upravnog suda, piše Vijesti.

"U Upravnom sudu na hiljade predmeta čeka. Oni odlučuju u meritumu. Ne znam kad su ranije odlučivali o tome, ako za Upravni sud, Uprava policije nije državni organ. Neka stanu u red, neka stanu u red. Ima mnogo toga vezano za trulost. Tako da, ništa sporno nije. Što se mene tiče, hoće li Vlada ispoštovati odluku ili ne, to je do njih. Kad smo mi bili na vlasti, kad je ministar unutrašnjih poslova bio Filip Adžić, ljudi koji su bili bliski Ljubu Miloviću nisu mogli da komanduju policijom. Sada je veliki zadatak, hoće li to dozvoliti gospodin Šaranović i gospodin Spajić, to više nije naša stvar. Naša je da upućujemo na istinu", naveo je Abazović.