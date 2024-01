Policija je preduzela intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ovoga događaja, izuzela video materijal sa nadzornih kamera u blizini lica mjesta

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policijski službenci Regionalnog centra bezbjednosti ,,Jug'' - Odjeljenja bezbjednosti Kotor, preduzeli su mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja i identifikacije izvršilaca krivičnog djela koje je izvršeno na štetu jednog lica iz Kotora 3. januara.

Naime, 3. januara oko 02.00 časova je na platou ispred jednog ugostiteljskog objekta u Starom gradu fizički napadnuto jedno lice.

Policija je preduzela intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ovoga događaja, izuzela video materijal sa nadzornih kamera u blizini lica mjesta, te daljim operativnim radom na terenu identifikovala šest lica za koja se sumnja da su fizički napala i nanijela

teške telesne povrede oštećenom i to I.S. (19). N.O. (18), M.S. (18), V.V. (18) i M.I. (18) i D.M. (19).

Od njih su prikupljena obavještenja na zapisnik, a dežurni tužilac koji je upoznat sa događajem je kvalifikovao krivično djelo učestvovanje u grupi koja izvrši krivično djelo, te je u redovnom postupku podnijeta krivična prijava protiv I.S., N.O., M.S.,

V.V., M.I., i D.M.