Vrhovni sud ne zna koliki novčani iznos potražuju radnici

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vrhovni sud odbio je ili odbacio 23 predmeta po tužbama radnika protiv Aerodroma Crne Gore u protekla nepuna dva mjeseca, a prema nezvaničnim informacijama ima ih više od stotinu, prenose Vijesti.

Odgovoreno je da ne znaju koliko novca radnici potražuju od Aerodroma.

“Povodom pitanja koje ste nam poslali, informišemo Vas da su pred Vrhovnim sudom Crne Gore, u periodu oktobar i novembar 2023. godine, okončana 23 predmeta Aerodromi Crne Gore po tužbama radnika, na način što su neke revizije odbijene, a neke revizije odbačene. Pred Vrhovnim sudom po podnijetim revizijama, za isti vremenski period, u radu je šest predmeta. Vrhovni sud ne raspolaže podacima koliki je ukupni novčani iznos koji radnici potražuju”, navodi u odgovoru služba za odnose sa javnošću Vrhovnog suda, pišu Vijesti.

“Vijesti” su imale uvid u jednu od presuda Vrhovnog suda po reviziji tužiteljice T. P. iz Tivta, radi naknade štete iz radnog odnosa. Odlučujući o reviziji tužiteljice protiv presude Višeg suda u Podgorici od 24. februara 2023. godine, Vrhovni sud je presudio da se odbija kao neosnovana.

U obrazloženju, između ostalog, piše da su presudom Višeg suda u Podgorici odbijene žalbe stranaka kao neosnovane i potvrđena presuda Osnovnog suda u Podgorici od 27. aprila 2022. godine:

“Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev, pa se obavezuje tuženi ‘Aerodromi Crne Gore’ da na ime materijalne štete iz radnog odnosa, isplati tužilji na ime manje isplaćene zimnice za period od 1. 1. 2010. do 31. 12. 2013. godine na ime glavnog duga, iznos od 707,70e, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 21. 9. 2020. godine, kao dana izrade nalaza i mišljenja pa do konačne isplate, kao i iznos od 428,49e, na ime obračunate zakonske zatezne kamate, počev od 1. 1. 2011. do 21. 9. 2020. godine, kao dana izrade nalaza i mišljenja. Na ime manje isplaćene naknade za... topli obrok za period od 23. 8. 2008. do 31. 12. 2010. godine, iznos od 439,16e, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od 21. 9. 2020. godine, kao dana izrade nalaza i mišljenja pa do konačne isplate, kao i iznos od 311,12e, na ime zakonske zatezne kamate, obračunate za period od 1. 9. 2008. do 21. 9. 2020. godine, a sve u roku od osam dana po pravosnažnosti, pod prijetnjom prinudnog izvršenja”.

Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu u kom je traženo da se Aerodromi tužilji isplate oko 9.800 eura, sa zateznom kamatom od oko 4.000 eura, za navodno manje isplaćeni startni dio zarade, od 1.10. 2011. do 31.12. 2018, prenose Vijesti.