Naglasio je da je sudija Zekić oslobođen prekršajne i disciplinske odgovornosti: "Jedna vrlo čudna situacija".

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Bivši predsjednik suda u Rožajama Zahit Camić je danas na saslušanju potvrdio odbranu Vesne Medenice, kazao je njen pravni zastupnik, advokat Zdravko Begović za Vijesti.

Camić je izjavu dao pred specijalnom tužiteljkom Zoricom Milanović u postupku koji se vodi protiv Medenice, u kojem se tereti za zloupotrebu službenog položaja.

Milanović je predmet formirala po anonimnoj prijavi.

"Rekao je da je i on dobio informaciju o tome, putem nevladine organizacije, nakon dopisa koji mu je proslijedila Vesna Medenica kao predsjednica Vrhovnog suda. Nakon toga on je stupio u kontakt sa presjednikom Osnovnog suda u Podgorici (Brankom) Vučkovićem koji mu je rekao da se vodio krivični postupak protiv sudije Milosava Zekića. On je o tome obavijestio svog neposredno pretpostavljenog u Bijelom Polju. Ono je potvrdio ono što je rekla moja branjenica", kazao je Begović za Vijesti.

Dodao je da je Camić "prebacio odgovornost" na Sudski savjet.

Novinarima je odgovorio da će za 15 ili 20 dana biti saslušano još svjedoka, prenose Vijesti.

"Mi ćemo tražiti da se sve ovo provjeri, tražićemo da se salušaju svi članovi Sudskog savjeta koji je u tom periodu odlučivao", dodao je Begović za Vijesti.