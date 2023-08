Prepiske iz SKY aplikacije Petra Lazovića i Darka Šarića.

Izvor: printscreen beraneonline.me

Uhapšeni bezbjednjak Petar Lazović tražio je od optuženog narko-bosa Darka Šarića - da mu otkrije ko su izdajnici u policijskoj uniformi.

To je činio preko kriptovane Skaj aplikacije, a transkripte tih razgovora crnogorskim istražiteljima dostavila je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona (Europol).

Iz tih razgovora, u koje su Vijesti imale uvid, proizlazi da Petar Lazović informacije o kolegama izdajnicima traži po nalogu svog oca, bivšeg policijskog šefa za borbu protiv kriminala Zorana Lazovića.

Poruke, za koje tvrdi da ih piše u ime svog oca, mlađi Lazović i optuženi Pljevljak razmijenili su početkom avgusta 2020. godine.

Tog dana oko 14 časova, Petar Lazović od Šarića traži pomoć, tako što će reći svom ocu da su dvojica državljana Kolumbije Aleksandar Kostana Kaso Hose (46) i Kaisedo Bandoj Huan Davido (32) došli u Crnu Goru da ga ubiju.

“Moraš mi oko Z pomoći on ne doživljava ozb ovo sa kolumbosima. Molim te kad budem sa njim da mu kažeš i da si ti dobio od prijatelja da se na njega misli i da mora da se čuva. Ja kad budem sa njim pišem ti i javljam i plus Zećo da to malo shvati ozbiljnije!”, piše neformalni šef policijskog Odjeljenja za posebnu operativnu podršku.

U prepisci sa kriminalcima iz kavačkog klana, pod pseudonimom “Z” govori o svom ocu Zoranu Lazoviću, a Zećo je, prema saznanjima Vijesti, visokorangirani pripadnik Šarićevog klana Milan Vučinić.

Tri sata kasnije, Petar Lazović obavještava Šarića da će uskoro krenuti kod oca i javiti mu se kad budu skupa, što i čini nakon nekih tridesetak minuta.

“Brate piši, sa Z sam”, šalje Lazović Darku Šariću, tada pritvorenom u Beogradu.

Nakon razgovora o nužnosti pobjede na parlamentarnim izborima koji su se održavali tog mjeseca, presudi izrečenoj Pljevljaku, Stanku Canetu Subotiću i tome kako je slagao Pljevljaka... Šariću stiže poruka:

“Za posle izbora ćemo se dogovoriti kako ćemo. Reci mu i za kolumbose itd... Kaže vi ste - ti i on, čisti kod boga i ko ih j**e, i naravno da nećemo dozvolit ni do izbora na našu štetu. Kaže čuvaćemo se naravno, nećemo se pustit njima sigurno... Njega strah za mene. Kaže ako znaš ko su kolege izdajnci to bi bilo top. Zna da ih ima. Dosadašnja saznanja i podaci su dobri. I ne treba da živimo ako nas ovi pobijede. Hahahaha... Mi ti nismo nikad krili i otvoreno kažemo da smo braća, a to što su umislili i što ljubomora i kompleks ih ubi, to je drugo”, šalje Lazović Pljevljaku.

Tada mu se i zakljinje u sinov život da je njegovom ocu drago što su se malo dopisivali i da ga puno pozdravlja.

“Ne brate, milo, bez sina, smješka se. Milo mu što ste malo pisali. I sve što ti treba on je tu, kao uvijek”, poručuje Petar Lazović narko-bosu iz Pljevalja.

Petar Lazović uhapšen je u julu 2022. godine. Lisice na ruke stavljene su mu godinu nakon što je Specijalno državno tužilaštvo od Europola dobilo dokaze da su on i sada odbjegli policajca Ljubo Milović radili za mafiju, umjesto protiv nje.

Ipak, SDT kojim je tada rukovodio Milivoje Katnić nije ih procesuiralo, već su u januaru naredne godine predmet zaključili odbačajem, utvrdivši da dvojica bezbjednjaka nisu članovi klana.

Istraga je pokrenuta četiri mjeseca kasnije, i to tek nakon što je portal Libertass objavio da su Lazović i Milović članovi kriminalnog klana Kavač, ali i da Europol poručuje da bi istraga protiv njih dvojice trebalo da bude “prioritet broj jedan crnogorske policije”.

Posle dva i po mjeseca pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja su, po nalogu SDT-a, Lazoviću stavili lisice na ruke, dok je Milović izbjegao hapšenje.

Iako se u bezbjednosnim krugovima spekulisalo da se krije na Grahovu, policajci su tek u martu ove godine pretresli restoran koji se vodi na njegovog brata.

Na listi bjegunaca je šef kavačkog klana Radoje Zvicer, kojem su Milović i Lazović svakodnevno polagali račune, odavali mu službene tajne, ali i izvršavali njegova naređenja.

SDT je početkom 2023. godine podiglo optužnicu protiv Lazovića, odbjeglog policajca Milovića, Zvicera, Slobodana Kašćelana, Radoja Živkovića, Nikolu Spasojevića, Milana Vujotića, Duška Roganovića, Radovana Mujovića, Radovana Pantovića i Nikšu Perovića.

Prema navodima optužnice, ta kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Lazović je obuhvaćen i u još nekoliko predmeta SDT-a, a svi se odnose na organizovanu kriminalnu grupu kavčani.

Tokom iznošenja odbrane negirao je izvršenje krivičnih djela, tvrdeći da je članove tog klana hapsio, a ne s njima drugovao.

Iz Lazovićevog pravnog tima ranije su saopštili da izloženost njihovog branjenika javnom mnjenju i osudi traje kontinuirano više od godinu.

Konstatovali su da protiv njega ne postoji nijedan dokaz, osim poruka sa Skaj ECC aplikacije.

Zbog tebe smo ga poštovali...

Šariću se u Srbiji duže od deceniju sudi za pranje novca i šverc kokaina, a prošle godine protiv njega i još 14 osumnjičenih podnijeta je optužnica za više krivičnih djela, među kojima je i teško ubistvo.

Iako je krajem 2021. godine pušten u kućni pritvor, u aprilu prošle godine uhapšen je po nalogu Tužilaštva, u međunarodnoj policijskoj akciji, zbog sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je od 2020. godine djelovala na teritoriji Srbije, Evrope i Južne Amerike...

Toj grupi na teret se stavlja i ubistvo nekadašnjeg Šarićevog saradnika Milana Milovca zvanog Cigla.

Upravo Milovca mlađi Lazović pominje u jednom od razgovora sa Šarićem, kako bi provjerio da li i dalje sarađuju, ali mu i prenosi da je Cigla preko Ljuba Milovića pozdravio njega i oca mu, Zorana Lazovića.

Kada je dobio negativan odgovor, policajac poručuje da ga Milovac onda nema što pozdravljati:

“A što se mene tiče nema me što poz. I Pera poštujem zbog tebe. Boli me k za njega, svi ga mi zbog tebe poštovali. Tako da što se tiče mene neka je zdravo. Nema me što više pozdravljat. Aa njim si me ti upoznao 2008. kad si sina dobio. U Pv kad smo ja i Z bili. I on poručivao poz itd... I ja njega, mislio i dalje sa tobom, 95% tih ljudi se poštuje tvojom zaslugom. Za svakog mi tako reci i za CG i bilo đe, ko nije tvoj prijatelj nije ni moj odma. Nema tu gatanja”.

Optuženi narko-diler Milan Milovac ubijen je u Ekvadoru 2020. godine.

Pema navodima srpskih i hrvatskih istražitelja, likvidiran je jer je stao na žulj Šarićevom ključnom saradniku iz Hrvatske Petru Ćosiću, koji je nagovarao Pljevljaka da mu dozvoli da likvidira Milovca...

Petar Lazović u porukama koje razmjenjuje sa Šarićem piše da je Ljubo Milović te godine bio u kontaktu i sa Ćosićem, od kog im je takođe prenosio pozdrave...