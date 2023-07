U zatvoru se sukobili pripadnik škaljarskog klana i policajac koji je osumnjičen da je šurovao s kavčanima

Izvor: printscreen beraneonline.me

Pritvoreni pripadnik škaljarskog klana Janko Vukadinović vrijeđao je uhapšenog bezbjednjaka Petra Lazovića u Istražnom zatvoru, a fizički sukob između njih spriječili su zatvorski službenici.

Prema saznanjima “Vijesti”, Vukadinović se prije dva dana vraćao s advokatske posjete kad je ugledao da stražari hodnikom upravne zgrade sprovode Lazovića. Tada se, tvrde izvori lista, obrušio na njega psovkama.

Prije nego su sprovodnici uspjeli da reaguju, Lazović mu je uzvratio istom mjerom, kazao je sagovornik.

Nakon toga, stražari su razdvojili navodne pripadnike suprotstavljenih kriminalnih klanova...

“Vijestima” je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) potvrđeno da je došlo do incidenta, ali i naglašeno da do tuče nije moglo doći zbog prisustva službenika obezbjeđenja...

“Dana 27. 7. 2023. godine, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti predviđenih Pravilnikom o bližem načinu izvršavanja pritvora - posjeta advokata i molbenih raporta u Istražnom zatvoru Podgorica, došlo je do verbalne komunikacije između pritvorenih lica na koja se odnose Vaša pitanja. Tom prilikom jedno pritvoreno lice se vraćalo s molbenog raporta, dok se drugo pritvoreno lice nalazilo u sali u kojoj se obavljaju posjete s advokatima. U konkretnoj situaciji, kao što je navedeno, došlo je samo do verbalne komunikacije, dok do fizičkog kontakta između pritvorenih lica nije moglo doći imajući u vidu prisustvo službenika obezbjeđenja koji su obezbjeđivali i pratili pritvorena lica tokom navedenih aktivnosti, te činjenicu da su pritvorena lica bila na udaljenosti pet-šest metara jedan od drugog”, odgovorili su “Vijestima” iz UIKS-a.

Konstatovali su da će, u skladu s Pravilnikom o bližem načinu izvršavanja pritvora, zbog povreda pravila ponašanja, protiv Lazovića i Vukadinovića biti pokrenut disciplinski postupak.

Vukadinović je jedan od visokorangiranih članova škaljarskog kriminalnog klana, dok specijalni tužioci terete Lazovića da je policijsku službu stavio u funkciju kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera.

Upravo Lazović pominje Vukadinovića tokom razgovora na telefonskoj kriptovanoj komunikaciji sa Zvicerom, Ljubom Milovićem i drugima...

Taj nekadašnji agent tajne službe, šefu kavčana i Miloviću porukama prenosi da su planirali da otmu Vukadinovića “kad iz pritvora bude išao kod zubara”.

“Malo su se zaigrali. Ovaj mali Janko je zlo. Sve govorne sa njim. Kaže mu - brate moj, mi smo glavni, on preuzima PG od Minje (Šakovića)”, prepričava Lazović kavčanima.

Specijalno državno tužilaštvo tereti Lazovića da je kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, privremeno raspoređen u policijski Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, radio za organizovanu kriminalnu grupu kavčani, prenose Vijesti.

Oni su početkom januara podigli optužnicu protiv njega, odbjeglog policajca Ljuba Milovića, Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, Radoja Živkovića, Nikole Spasojevića, Milana Vujotića, Duška Roganovića, Radovana Mujovića, Radovana Pantovića i Nikše Perovića.

Prema navodima optužnice ta kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Lazović je obuhvaćen i u još nekoliko predmeta SDT-a, a svi se odnose na organizovanu kriminalnu grupu kavčani.

Kako prenose Vijesti, tokom iznošenja odbrane negirao je izvršenje krivičnih djela tvrdeći da je članove tog klana hapsio, a ne s njima drugovao.

Iz Lazovićevog pravnog tima ranije su saopštili da izloženost njihovog branjenika javnom mnjenju i osudi traje kontinuirano više od godinu.

Konstatovali su da protiv njega ne postoji nijedan dokaz, osim poruka sa Skaj ECC aplikacije.

Vukadinović je optužen da je dio grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u centru Podgorice - Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića, u martu 2018. godine.

SDT ga, takođe, tereti da je organizovao grupu koja je planirala likvidaciju Beograđana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Njihovo ubistvo, prema tim navodima, trebalo je da organizuju na tivatskom aerodromu, prenosi portal Vijesti.