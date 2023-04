„Trenutno je Opština Budva u blokadi jer je blokirana izvršna vlast, tako što nemamo nijednog ovlašćenog predstavnika koji bi obavljao izvršenje budžeta koje su osnovne funkcije predsjednika Opštine"

Izvor: Facebook/Milo Božović/Screenshot

Šef odborničkog kluba Demokrata Marko Marković kazao je da je jedan od načina izlaza iz blokade izvršne vlasti u Budvi, taj da pritvoreni predsjednik Opštine Milo Božović podnese ostavku, te da Demokratski front na hitno zakazanoj sjednici lokalnog parlamenta predloži novog kandidata i izabere predsjednika Opštine.

„Trenutno je Opština Budva u blokadi jer je blokirana izvršna vlast, tako što nemamo nijednog ovlašćenog predstavnika koji bi obavljao izvršenje budžeta koje su osnovne funkcije predsjednika Opštine. U periodu koji je iza nas bila je mogućnost da se izaberu potpredsjednici Opštine koji bi u ovoj situaiciji imali sva potrebna ovlašćenja da obavljaju posao predsjednika Opštine. Pošto to nije slučaj, kao jedino rješenje ja vidim da predsjednik Opštine Milo Božović u formi ličnog čina podnese ostavku i na taj način pomogne da se deblokira izvršna vlast u Budvi“, kazao je Vijestima Marković.

To znači, kako je dodao, da se na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine opštine, koja bi mogla da se zakaže po hitnom postupku u roku od tri dana, Demokratski front koji čini većinu, dogovori oko novog kandidata i izglasa novog predsjednika Opštine.

„Ima još jedan scenario, lično nisam pravnik i nisam uvjeren da je to moguće, a to je da predsjednik Opštine Milo Božović iz pritvora donese rješenje o imenovanju potpredsjednika Opštine i da se opet na zakazanoj hitnoj sjednici da saglasnost za imenovanje, ali to je nešto što treba razmotriti, jer opet kažem ne znam da li je tako nešto moguće u ovoj situaciji“, zaključio je Marković, prenose Vijesti.

Ukoliko do kraja sedmice ne bude se riješila situacija, radnici u Opštini Budva njih oko 630, kao i dodatno zaposleni u nekoliko opštinskih firmi, ustanovama kulture koje dobijaju novac iz budžeta, kao i lokalni javni servis, što je ukupno nekih hiljadu zaposlenih neće primiti platu.