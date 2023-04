,,Tužilac Nikola Boričić juče je, tokom Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu iznio notorne neistine, a djelimično je to učinio i njegov kolega Vukas Radonjić".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV/screenshot

To je za Vijesti kazala rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepa Medenica, upitana da prokomentariše navode koje su se čuli juče u Parlamentu - da je zvala tužioce i pritiskala ih da puste policajce uhapšene u slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

"Ono što je tačno u navodima Nikole Boričića, jeste da je oko ponoći 13/14.10.2021. godine dobio poziv od mene kao rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, a nadalje je iznio gnusne neistine kada je naveo: 'Pravo da vam kažem ne znam odakle je znala da mi radimo taj predmet'. Radi javnosti i same istine tvrdim da me je upravo tadašnji zamjenik rukovodioca Nikola Boričić, tog dana oko 12 časova obavijestio da im je podnijeta krivična prijava protiv jedne službenice Ministarstva unutrašnjih poslova, na šta sam odgovorila da postupaju po istoj, preduzimaju sve neophodne mjere i radnje, te takođe sugerisala, a što je i sam već znao, da je povodom tog događaja, odnosno skidanja zabrane ulaska u Crnu Goru licu V.B. i M.M., formiran predmet u Specijalnom državnom tužilaštvu, te da ukoliko dođu do nekih podataka koji upućuju na nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva, o tome obavijeste SDT, a i mene, kao neposredno pretpostavljenu, kako bih i ja o svemu mogla da upoznam nadređene, što sam odmah i učinila", kazala je Medenica Vijestima.

Abazović mi nacrtao metu

Ona ističe da su se Boričić, premijer Dritan Abazović, kao i većina članova Odbora začudili kako je ona u ponoć zvala Boričića i postupajućeg tužioca i "vršim pritisak na njih i po čijem nalogu"..

"Začuđujuće je, da je Nikola Boričić zaboravio da mi je upravo on te noći, oko ponoći, preciznije u 23.58 časova, poslao SMS poruku, koja je glasila: 'Jesi li budna, da te pozovem". Odmah nakon ove poruke uslijedio je i telefonski poziv od strane tadasnjeg v.d. vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića, da me pita da li znam zašto su uhapšeni policajci, na šta sam mu odgovorila da nisam obaviještena, ali da sam upravo dobila poruku od zamjenika rukovodioca Nikole Boričića da traži da se sa mom čuje, nakon čega sam i pozvala Boričića", rekla je Medenica.

Ona je Vijestima dala na uvid poruku koju joj je Boričić, kako tvrdi, poslao...

Istakla je da sadržinu razgovora sa Boričićem i Burićem i detalje tih razgovora, za sada neću iznositi: "Zbog profesionalnog odnosa prema poslu".

"Ali ukoliko bude potrebno javnost će i o tome blagovremeno biti upoznata". "Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da me je premijer Dritan Abazović prozivkom kao rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, zbog svog očiglednog nepoznavanja pravnih propisa, a očigledno i zlonamjerno, ubirajući svoje političke poene, označio kao zaštitnika najvećeg kriminalnog klana u Crnoj Gori, i tako nacrtao metu ne samo meni, nego i mojoj porodici, mojoj djeci, mojim unucima, bez ijednog argumenta, a ja sam se te noći samo odazvala pozivu, odnosno poruci tadašnjeg zamjenika rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Nikole Boričića i tadašnjeg v.d. vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića, sugerišući, u okviru svoijh nadležnosti, vezano za postupanje u predmetu, potpuno zakonito, bez ikakve namjere da bilo koga štitim, jer za 30 godina nikoga štitila nisam, niti imam namjeru da bilo koga štitim i ubuduće, do kraja moje radne i profesionalne karijere", kazala je ona, prenose Vijesti.