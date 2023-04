U toku je sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj će biti obavljeno kontrolno saslušanje predstavnika tužilaštava i Vlade, povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednici prisustvuju tužilac Vukas Radonjić, tadašnji i sadašnji rukovodioci Osnovnog državnog tužilaštva Nikola Boričić i Duško Milanović, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, premijer Dritan Abazović, direktor Uprave policije Nikola Terzić i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

“Intencija ovog kontrolnog saslušanja je saznavanje istine”, kazao je predsjedavajući odborom Momo Koprivica.

Abazović: Postoje samo dva lica koja mogu da budu odgovorna



Abazović je kazao da misli da je slučaj jednostavan.

“Ukidanje zabrane je moglo da dođe samo od strane UP i nadležnih lica. Ukoliko je Veljović to tražio, Lazović to treba da kaže”, kaže Abazović.

Kako dodaje, svi znamo ko su Belivuk i Miljković.

“Ta priča da su agenti policije bili na tajnom zadatku i pratili gdje se kreću, to je palo u vodu akcijama SDT-a. Postoje samo dva lica koja mogu da budu odgovorna”, kazao je Abazović, kako prenosi Standard.

Adžić: Bakoviću je Lazović tražio da skine zabranu ulaska za ova dva lica



Adžić je naveo da je jasno poslije svih dešavanja koja smo imali, da je jedan sistem građen tako da bi “služio nelegalnim i kriminalnim aktivnostima”.

“Sve rupe u zakonu koje su postojale tu su bile ciljano, kako bi se izbjegla odgovornost”, tvrdi Adžić.

Kako dodaje, nakon izjava koje su date tužilaštvima, došlo se do lica koja su bili na vrhu hijerarhijskih sektora.

“Bakoviću je Lazović tražio da skine zabranu ulaska za ova dva lica”, tvrdi Adžić.

Kazao je i da je ono što je bilo do UP da je urađeno do kraja i da su sve informacije predate tužilaštvu, prenosi Standard.

“Institucije su bile podređene kriminalnim aktivnostima, ljudi unutar tih institucija su svjesno radili u interesu mafije i sad kad smo došli da to objelodanimo, sve je više onih koji se ne osjećaju lagodno. Praksa bliske povezanosti institucija i kriminala je prekinuta, čistimo institucije od takvih kandova”, naveo je Adžić.

Terzić: Službe bezbjednosti bile su zloupotrebljavane u prethodnom periodu



V.d. direktora UP Nikola Terzić kazao je da se nije nalazio na poziciji direktora kada je otvoren ovaj slučaj,

“Službe bezbjednosti bile su zloupotrebljavane u prethodnom periodu. Sad je oko hiljadu lica kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, kako su formirani ti spiskovi time ću se baviti u narednom periodu. Porazno je da nije bio bilo kojim aktom regulisan ovaj segment službe”, kaže Terzić.

Prema njegovim riječima, u periodu pred nama trudiće se da uredi tu oblast.

“Nije sporno da ovaj mehanizam funkcioniše, ali morate imati jasna pravila zašto određeno lice ne može da uđe u državu. Ne možete staviti lice jednom na zabranu i da to važi do kraja života kao do sad, to ću da promijenim”, istakao je Terzić.

Novović: SDT formiralo predmet



Novović je kazao da je SDT formiralo predmet povodom ovog slučaja.

“U SDT-u je ponovo formiran predmet povodom tog istog događaja, on ima svoju poslovnu oznaku i nalazi se u radu kod jednog od specijalnih tužilaca”, kratko je kazao Novović.Više informacija nije mogao da da.Tužiteljka Sanja Jovićević je rekla da je započela izviđaj u ovom predmetu i prikupljanje dokaza i podataka.

Jovićević je rekla da je krivična prijava o ovom događaju podnijeta u septembru 2021. godine a podgoričko Osnovno tužilaštvo tražilo je mišljenje SDT-a u oktobru te godine.

“Spisi su objedinjeni sa prijavom poslanika protiv Zorana Lazovića. Prikupljena je dokumentacija, uzete izjave od određenog broja lica, dostavljen je dio spisa predmeta već fomiranom u SDT-u. Donijela sam rješenje o odbačaju prijave, uz obrazloženje da ne postoji osnovana sumnja da su prijavljena lica izvršila krivično djelo”, rekla je Jovićević.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Duško Milanović rekao je da je prema službenoj evidenciji, u ODT-u je formiran predmet 13. oktobra 2021. godine po krivičnoj prijavi tadašnjeg sekretara u MUP-u Rada Miloševića protiv jedne službenice S.I. za koju je utvrđeno da nema veze sa prijavljenim radnjama.

“Tim predmetom je bio zadužen Vukas Radonjić i o svemu je obavještavao tada kolegu Nikolu Boričića. Predmet je već sljedećeg dana dostavljen SDT-u na dalje postupanje. U to vrijeme nisam bio na poziciji rukovodioca ODT-a”, rekao je Milanović.

“Uz krivičnu prijavu nije bilo dokaza koji bi potvrdili navode u krivičnoj prijavi”, kazala je Jovićević.

Postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Vukas Radonjić rekao je da je 13. oktobra 2021. godine tokom dežurstvaobaviješten o prijavi koju je podnio Rade Milošević protiv službenice policije za koju je on prikupio dokaze da je sa svog službenog računara deaktivirala zabranu ulaska za određena lica u Crnu Goru.

“Praksa rada državnog tužioca i policije tokom dežurstva je da se sve odovija telefonskim putem, međutim u komunikaciji sa policijom, saopštili su mi da su dobili uputstva da se ta komunikacija vrši pisanim putem. Znači da po podnijetoj prijavi bio sam dužan da podnesem pisani zahtjev policiiji da postupi po mojim nalozima i čekao njihov pisani odgovor. To je usporavalo postupak i čudio sam se zašto je to tako”, rekao je Radonjić.

Ocjenom prikupljenih obavještenja i dokaza, Radonjić je, kazao je, izgradio mišljenje da su određeni policijski službenici učinili krivično protiv službene dužnosti. Dodao je da je njegov plan bio da policajce koji su dali izjavu kolegama, sasluša u svojstvu osumnjičenih i ocijeni da li je u nadležnosti tog ili SDT-a, kako prenosi Standard.

“Policiji sam dao usmeni nalog da ta lica liše slobode,jer sam smatrao da postoji opasnost da bi mogli uticati na postupak. Nisu htjeli da postupe na osnovu usmenog naloga, na osnovu uputstava koje su dobili od šefova kako su mi rekli. Lično sam u 23 sata izdao pisani nalog da uhapse dvojicu policijskih službenika i rekao im da me obavijeste kada bude postupljeno po nalogu. Niko me nije iz policije zvao, ali me oko ponoći zvala rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva (Lepa Medenica) u Podgorici. Rekla mi je da postupam nezakonito i da treba da pustim policajce. To sam odbio. Nakon toga me zvao tadašnji vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva (Dražen Burić) istim povodom i tražio da spise predmeta dostavim SDT-u”. kazao je Radonjić.

Tadašnji v.d. rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Nikola Boričić kazao je da mu je “pukla pogibija od ovog predmeta”. Kazao je da su radili sjajno i da su brojne predmete završili te 2021. godine.

“U jednom trenutku počinju problemi u funkcionisanju, tako što sam stalno počeo da dobijam pozive od tadašnjeg v.d Vrhovnog državnog tužioca. Pošto mij e bilo dosadilo da odbijam te naloge svakodnevno, zatražio sam da se svaka dalja komunikacija sa njim se ubuduće vrši pisanim putem”, rekao je Boričić.

Nakon toga, dodao je, tadašnji v.d. Vrhovnog državnog tužioca je, po mišljenju Boričića, svoja ovlašćenja prebacio na tadašnju rukovoditeljku Višeg državnog tužilaštva, koja je “nastavila sa tim pozivima”.

“Međutim, i dalje sam tražio da se sva komunikacija sa njima odvija pisanim putem”, dodao je.

Govoreći o podnesenoj krivičnoj prijavi protiv S.I. 13. oktobra 2021. godine, Boričić je rekao da ga je o svim potezima kolega Radonjić obavještavao.

“Obavijestio me da će da liši slobode dva službenika policije. Složio sam se sa njim. Nije prošlo 20 minuta, dobio sam poziv od rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva”, rekao je Boričić, prenosi Standard.

Osim mene, Radonjića i jednog ili dva policijska službenika više niko nije znao. U razgovoru je zahtijevala da Radonjić te osobe pusti na slobodu – naveo je Boričić.

Razumio bi da je bilo objašnjenja, da nedostaje pritvorski osnov.

"Naravno da sam rekao da Radonjić sve radi kako treba i da ga podržavam. Tako se završio poziv. Nakon nekolika minuta uslijedio je poziv u kom se traži da mu oduzmem predmet, a za to postoje zakonom propisani uslovi. Nakon toga je traženo da pozovem tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, što sam odbio. Nakon toga je uslijedio poziv Radonjiću, a o čemu me obavijestio i te noći i idućeg jutra službeno. Radonjić vam je saopštio što je zahtijevano od njega. Pozvao ga je kasnije vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca", rekao je Boričić.

Poslije ovog predmeta, dodaje, krajem godine nezakonito je smijenjen.

"To je vezano s ovim predmetom i još nekim, važno je da čujete. Tada je aktom rukovoditelje Višeg državnog tužilaštva pred kraj godine stiglo da se predlaže jedna koleginica da dođe umjesto mene na mjesto zamjenika rukovodioca. To je stiglo mejlom i zatraženo je od svih tužilaca ODT da glasaju putem mejla. Izgovor je bio da je to zbog korone. Potpuno je druga stvar bila tu, i kao što sam rekao na intervju pred Tužilačkom savjetom, tog dana je ODT ličilo na berzu. Iz svog kabineta sam čuo: “Draženu si nož zabio u leđa”, istakao je Boričić i dodao je da je bio zaprepašćen time, prenosi Standard.

Pozivani su tužioci telefonskim putem, i nakon glasanja da promijene glas.

"Kada im to nije urodilo plodom, a iza svega stoje Lepa Medenica i Dražen Burić, jer je većina bila na mojoj strani. Ukoliko bude da sam jednom državnom tužiocu pričao oko glasanja sjutra ujutro ostavku podnosim. Znate li što su onda uradili, zakazali su proširenu sjednicu Vrhovnog državnog tužioca i smijenili me. To ne da je nezakonito, nego mislim da za to neko treba da odgovara", naglasio je Boričić.

Nakon toga se obratio Tužilačkom savjetu, svakom članu pojedinačno, osim jednom koji je tražio njegovo hapšenje.

"Nakon što sam smijenjen na službeni mejl ODT od dva medija dobio sam pitanja. Jasno i precizno sam rekao da je rezultat moje nezakonite smjene to što nisam htio da postupam po nezakonitim nalozima. Znate li što se sjutra dan desilo, pokrenut je disciplinski postupak protiv mene", naveo je Boričić.

