Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa smatra da napad nije bio upozorenje, već da je namjera napadača bila da povrijedi i ubije Spasojevića ili članove njegove porodice.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Dva napada na načelnika Istražnog zatvora Predraga Spasojevića nisu bila nikakva upozorenja, već su bačene bombe bile beskrupulozni napadi na njegov život i život njegove porodice, saopštio je predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević, prenose Vijesti.

Istakao je, između ostalog, da su sve informacije o mogućem napadu bombom - "ko, kako, zašto, na koji način, čak i sa koje strane kuće će se desiti napad", zvanično prijavljene Upravi policije čim su dobijena saznanja, ali da policija nije pokazala "dovoljno zainteresovanosti" kako bi spriječila napade.

Kazao je kako sumnja da neko ovaj slučaj "usmjerava u ćorsokak".

"Napad na Predraga Spasojevića je napad na državu, nemoćnu državu koja nema snage da dovede u red svoje službe, a kamo li da rasčisti sa kriminanim miljeom. Ne zna se šta je gore, dali mogućnost novog napada nakon eksplozije prve bombe što je najvjerovatnije, ili da je druga nađena bomba bila bačena prije prvobitne eksplozije, pa da je policija nije našla, to jest da nije dobro opservirala lice mjesta", saopštio je Rakočević.

U situaciji kada je bomba eksplodirala, na snimku sa kamera koje su skoro postavljene, navodi on, vidi se da je osoba koja je izašla iz auta sa mjesta suvozača iz trka zamahnula rukom i bacila bombu "prema kući u omalenom dvorištu".

"Vjerovatno od velikog uzbuđenja, a samim tim i nesmotrenosti, napadač je pretpostavka je, misleći da će prebaciti drvo koje se nalazilo između njega i dvorišne betonske ograde, ustvari bombom zakačio grane drveta, koje su zaustavile i usmjerile bombu da padne sa spoljašnje strane pomenute ograde, gdje je i eksplodirala. Da je bomba pala u dvorište kuće, odnosno da je druga bačena bomba eksplodirala, nesumnjivo bi uzrokovale katastofalne i nesagledive posljedice, eksplozije bi stoprocentno ugrozile živote ukućana koji su se u tom trenutku nalazili u kući", naglašava Rakočević, prenose Vijesti.

Smatra da je namjera napadača bila da povrijedi i ubije Spasojevića ili članove njegove porodice.

"Bomba koja je ekspoldirala je marke M52 jugoslovenske proizvodnje, namjenjena za efikasno eliminisanje žive sile rasprskavajućim gelerima u poluprečniku od 20 metara. Druga bomba je takođe jugoslovenske proizvodnje M75 namjenjena za efikasno eliminisanje žive sile rasprskavajućim kuglicama (3000 kuglica) u poluprečniku od 18 metara. Ove veoma opasne eksplozivne naprave bi da su eksplodirale u omalenom dvorištu imale ubojito dejstvo velike razorne moći, sa teškim i po život opasnim posljedicama, što znači da je namjera napadača bila da povrijedi i ubije Predraga Spasojevića ili članove njegove porodice, za njih kriminalce očigledno nevažno koga", ocijenio je Rakočević.

Kazao je da ta teorija "nije fikcija, niti je uveličavanje": "Ali zbog i daljeg postojanja opasnosti po bezbjednost porodice Spasojević, odnosno zbog konkretno, voma smješne istrage, ovom prilikom nećemo prikazivati sve vizuelne prikaze koje imamo. Na fotografiji lica kuće se može vidjeti veliki prostor koja zauzimaju okna prozora i vrata, te kolika je bila velika mogućnost tragičnih posljedica po njega i njegovu porodicu, a gdje bi posebna bila tragedija u slučaju eksplozije da je neko boravio na verandi kuće kao što često boravi".

Rakočević smatra da je Spasojević kriminalcima smeta zbog savjesnog rada.

"Kako je do sada živio i radio Predrag Spasojević je nastavio na isti način i postavljenjem na funkciju Načelnika Istražnog zatvora. Svojim nadasve hrabrim i poštenim radom očito je veoma zasmetao kriminalnim krugovima i ne samo njima, zasmetao je zasigurno i kriminalcima koji rade pod plaštom države".

Podsjeća da se prvi napad desio 1. decembra, rekavši da tužilaštvo "nije preduzelo potrebne radnje koje su im u opisu posla", a tiče se vidljivih aktivnosti povodom okolnosti na eksploziju bombe, prije i nakon što je eksplodirala. "Zašto su jedino iz Tužilaštva juče zvali Predraga Spasojevića je da da izjavu povodom njegovih javno izrečenih sumnji da tužilaštvo i policija loše rade, to jest da su nesposobni ili da su korumpirani", dodaje Rakočević.

"Nijednu radnju koja zbog protoka vremena ugrožava brzo rješavanje slučaja, a koja bi da je pravovremeno preduzeta veoma brzo i jednostavno rješila isti, predstavnici Državnog Tužilaštva nisu preduzeli. Zajedno sa istovjetnim radnjama nečinjenja od strane određenih predstavnika Uprave policije, koja je trebalo da spriječi ova dva već unaprijed njima najavljena napada, sa ubjeđenjem se može na osnovu radnji nečinjenja reći da su ili nesposobni ili podložni nezakonitom uticaju, najblaže rečeno. Dosadašnje radnje ili nepreduzimanja radnji daju na sumnju da neko usmjerava ovaj slučaj u ćorsokak, kako se izvršioci i nalogodavci ovog gnusnog djela ne bi otkrili i procesuirali", navodi Rakočević.

Kazao je da se do informacija, koje su bile "toliko precizne da su unaprijed do detalja opisale sve elemente ovih napada", došlo internim aktivnostima, "a ne aktivnostima policije i drugih nadležnih službi" i to najmanje dvadeset dana prije nego su se desili napadi. "Nakon saznanja o opasnostima koje im prijete, porodica Spasojević je postavila video nadzor oko kuće, odnosno kretala se naoružana i pod velikom pažnjom", naglašava Rakočevi, a prenose Vijesti.

Kazao je da su sve informacije o mogućem napadu bombom - "ko, kako, zašto, na koji način, čak i sa koje strane kuće će se desiti napad", zvanično prijavljene Upravi policije čim su dobijena saznanja. "Policija u svom daljem postupanju nije pokazala očigledno dovoljno zainteresovanosti kako bi preventivnim radnjama spriječila napade, te na taj način osigurala i obezbijedila zdravlje i život načelnika Istražnog zatvora i njegove porodice", poručuje Rakočević.

Kazao je da je "istovjetno pasivnom ponašanju" policije i ponašanje tužioca određenog za ovaj slučaj. "Pored svih prethodno navedenih informacija, podataka i činjenica, neupitno se i laiku ukazuje sumnja da su svi delegirani faktori za rješavanje najave, uzroka, kao i samog događaja prvog slučaja bacanja bombe ili totalno nesposobni ili da se ovdje radi o namjernom nepreduzimanju pravovremenih radnji, a što sve ide u korist kriminalaca koji su izvršili i onih koji su dali nalog za atak na porodicu Spasojević", kazao je Rakočević.

"Nečinjenje je takođe krivično djelo, a mi ćemo se potruditi da svi oni koji su u ovom slučaju, kao i u mnogo prethodnih slučajeva vezanih za UIKS, namjerno ili iz nesposobnosti, ćutali, bili pasivni i inertni odgovaraju pred slovom zakona, kad tad. Odgovaraće i oni koji znaju, a drže iste na svojim važnim pozicijama i takođe na način svojim činjenjem ili nečinjem ugrožavaju živote ljudi", poručio je on.

Smatra da je država nemoćna da zaštiti "svoje najbolje kadrove", te da je lako zaključiti da "kod nas kriminal i dalje gospodari" čak i na važnim državnim nivoima.

"Deklarativna javna izlaganja predstavnika Vlade, odnosno resornih ministara nakon prve bačene bombe, da će oni, odnosno država zaštiti ugroženog Načelnika Spasojevića i njegovu porodicu je samo jedan nemoćni, ali promotivni trenutak koji je trebao nekog u nešto da ubjedi i da na nekog ostavi utisak. Ta vremena su prošla, naš narod koji je vapio za vladavinom slova zakona i pravde je taj koji će zaštiti sve Spasojeviće u Crnoj Gori. Zaštitićemo ih mi Predragove kolege, prijatelji i saborci, mi smo se već počeli organizovati. Nećemo dozvoliti da nam kriminalci, kao i evidentno korumpirano pravosuđe (Medenica , Jovanić...) određuju hoćemo li živjeti ili nećemo samo zato što neko živi i radi časno i pošteno", saopštio je Rakočević.

On je pozvao izvršnu direktoricu MANS-a Vanju Ćalović Marković da "što prije" formira političku partiju, rekavši da građani to "odavno čekaju". "A onda kada budeš narodni izbor, zajedno sa Vladimirom uzmite mačuge pa sve kriminalce iz kriminalnih krugova, kriminalce iz institucija, iz političkih partija i pravosuđa, udri, pa ih ćerajte ispred sebe put Spuža grada", navodi Rakočević, prenose Vijesti.

Najavio je da će uskoro, u organizaciji sindikata, biti organizovani protesti podrške Spasojeviću.

"Tim protestima ćemo biti primorani da uradimo ono što ne rade nadležni organi. Prvi protest će biti ispred tužilaštva, zatim Vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova, a poći ćemo da protestujemo i ispred kuća nalogodavaca napada na Predraga Spasojevića, da pokažemo našoj policiji i tužilaštvu kako treba da rade pošteni i hrabri Crnogorci koji vole svoju državu. Država se ne voli samo kada je lični interes u pitanju.

"Pozivamo sve građane Crne Gore, sindikate, sav NVO sektor, kao i sve časne i poštene kolege iz Uprave policije i iz pravosuđa koji isto preživljavaju ili su preživljavali što i mi iz UIKS-a, da dođu u ponedjeljak 12.12.2022. godine u 15 i 30 časova ispred zgrade Tužilaštva u Ulici slobode, da pošaljemo poruku Državnom tužilaštvu i da damo podršku Predragu Spasojeviću i njegovoj porodici, jer davanjem podrške njima, dajemo je sebi i svojim porodicama", zaključio je Rakočević.