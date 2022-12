Policija pokušava da utvrdi kada je bačena Tužilac nije došao prije nekoliko dana kada je eksplodirala bomba, nema ga ni danas, rekao je Spasojević, prenose Vijesti.

Još jedna bomba u dvorištu porodične kuće načelnika Istražnog zatvora Predraga Spasojevića - pronašao ju je juče oko 15 časova, neaktiviranu, a policija pokušava da utvrdi kada je bačena.

U tome će im, kako vjeruju, pomoći snimci sa nadzornih kamera koje je Spasojević instalirao nedavno, nakon što su pritvorenici, kako tvrdi, počeli da mu prijete smrću, saznaju Vijesti.

Spasojević je i 1. decembra bio meta bombaškog napada, a tvrdi da ručna bomba tada nije završila u njegovom dvorištu samo zato što je “zakačila krošnju drveta”, što joj je promijenilo putanju.

On je juče optužio vrh Uprave policije i tužilaštvo za nerad, ističući da je su te dvije institucije iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) prije mjesec upozorili šta će se dešavati.

Tvrdi i da je prijavio da mu je smrću prijetio pritvorenik Mario Milošević, ali da je reakcija tužiteljke izostala.

”Prijavio sam prijetnje, ali gospođica tužiteljka nije našla za shodno ni da me pozove, da pita o čemu se radi, a dobio sam direktne prijetnje smrću od Maria Miloševića... Mislim da je to sramota i zastiđe tužilaštva - da službenici UIKS-a dobijaju bombe, prijetnje, pucaju na njih, ne samo na mene, ja sam samo jedan u nizu i za njih nikada nema osnova za pokretanje postupka. To je sramno. A njima, ne daj bože neko da zaprijeti, odmah bi pohapsili. Imamo primjer već i onih koji izdržavaju kaznu zatvora zbog prijetnji tužiocima, a za nas mogu i bombe i pucanje, ali nema osnova”.

"Neće me zaustaviti"

Poručio je da ga ni ovaj bombaški napad neće uplašiti, niti zaustaviti:

”Mogu da me ubiju, zaustaviti me neće...”.

Objasnivši kako je juče našao bombu, ustvrdio je da je prethodna aktivirana s namjerom da ubije njega, ili nekog od članova njegove porodice, navode Vijesti.

”Bomba je pala na pola puta zato što je udarila u granu... Očigledno, pošto smo mi nastavili da radimo, određenim strukturama nije bilo dovoljno... pa je bačena još jedna bomba koja nije eksplodirala”.

Istakavši da još nije utvrđeno kada je bačena bomba koju je juče pronašao, poručio je napadačima da su “kukavice i nesposobnjakovići”.

”Najveću žal nosim na Upravu policije i tužilaštvo. Prije mjesec smo mi njih upozorili da će se ovo desiti. Niko nije reagovao od nadležnih”.

Zahvalio se svima koji mu pružaju podršku i zamolio ih da ubuduće zovu direktora Uprave policije i vrhovnu državnu tužiteljku - “da krenu da rade”, ističu Vijesti.

”Ovo se dešava zbog njihovog nerada. Znali su što se dešava. Bačena je bomba, evo je još jedna”, kazao je, precizirajući da sumnja da su za bombaški napad odgovorni ljudi povezani sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa koji se nalaze u pritvoru.

Janković: Nastavićemo dalje

Bombaške napade na kuću Spasojevića, menadžment UIKS-a dovodi u vezu sa pretresima u Istražnom zatvoru i njihovim naporima da u zatvoru zavedu red.

Nakon što je juče pronašao bombu, kod kuće Spasojevića okupilo se više zatvorskih službenika, direktor UIKS-a Rade Vojvodić i njegovi pomoćnici Nebojša Janković i Darko Vukčević.

Janković je kazao da je iz UIKS-a prepoznat “modus operandi” grupa koje, kako je naglasio, na drzak i bezobziran način reaguju u odnosu na profesionalno postupanje službenika:

”Spasojević, kao glavni zatvorski inspektor, profesionalno je radio od kada je preuzeo tu dužnost i upravo ovo je jedan od načina kako oni pokušavaju da njega i sve nas odvrate od vršenja naših službenih dužnosti. Naša reakcija će biti apsolutno profesionalna - nastavićemo i dalje, sa još jačom voljom i intenzitetom da radimo. To je ono što mogu da garantujem”, prenose Vijesti.

”Svi moramo da pružimo dodatne napore kako bi i oni mogli da odgovore ovom zadatku. Sam čovjek ne može dati potpuni odgovor organizovanom kriminalu”.

Upitan da li će nova bomba zaustaviti njihove napore da zavedu red u UIKS, poručio je da “apsolutno neće” i da će raditi sa još većom voljom i željom.

”Nas tamo ima 500, nebitno je radi li se o Spasojeviću ili Jankoviću - jednostavno ima ljudi koji mogu i nas da zamijene. Ovo im neće dati nikakav rezultat”.

Tužilac “izviđa” sa daljine

žIz Uprave policije Vijestima je juče nezvanično rečeno da je Spasojević prijavio da je u svom dvorištu, pored ograde, oko 15 časova pronašao neeksplodiranu eksplozivnu napravu.

”Policijski službenici i pripadnici Tima za protivdiverzionu zaštitu su na licu mjesta. Utvrđuju se okolnosti ovog događaja”, kazali su iz UP-a, dodajući da je o događaju obaviješten tužilac, prenose Vijesti.

Tužilac, međutim, juče dok su novinarske ekipe bile na terenu, nije došao na lice mjesta, u danilovgradsko naselje Podanje.

”Tužilac nije došao ni prije par dana kada je eksplodirala bomba. Nema ga ni danas”, rekao je Spasojević.

Uviđaj su radili pripadnici OB Danilovgrad, a na licu mjesta bili su načelnik Svetislav Čović, gotovo kompletan sastav kriminalističke policije iz Danilovgrada i njihove kolege u uniformi.

Janković je istakao da očekuje jaku i uvezanu akciju “kolega iz Uprave policije i kolega iz Tužilaštva”.

”I da se što prije rasvijetli ovaj događaj”, saznaju Vijesti.