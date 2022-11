Apelacionom sudu još nisu dostavljeni spisi predmeta u kom će odlučivati o osnovanosti žalbe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) na rješenje kojom je nekadašnjoj predsjednici Vrhovnog suda, Vesni Medenici, ukinut pritvor, kako prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

To su kazali iz Apelacionog suda, prenose Vijesti.

SDT je prije dva dana, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba krivičnog postupka, predalo Apelacionom sudu žalbu na rješenje vijeća Višeg suda, koje je minulog petka odbilo predlog SDT-a da se Medenici produži pritvor, kako prenose Vijesti.

"Apelacionom sudu Crne Gore nijesu dostavljeni spisi predmeta radi odlučivanja u konkretnom predmetu. Kada isti budu dostavljeni, ovaj sud će postupiti u zakonskom roku i o odluci ćete biti blagovremeno informisani u skladu sa iskazanim interesovanjem", odgovorila je savjetnica za odnose sa javnošću tog suda, Jana Iković.

Vijeće Višeg suda je u petak odbilo predlog SDT da se, nakon podizanja optužnice, produži pritvor okrivljenoj Vesni Medenici i ukinulo joj pritvor, a u obrazloženju rješenja u koje su Vijesti imale uvid napisali su da "ne postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljene".

SDT je u žalbi problematizovalo i učešće sutkinje Evice Durutović u postupku odlučivanja i tražilo da se ona izuzme iz vijeća Apelacionog suda, prenose Vijesti.

Oni su je tražili da se Durutović, koja je bila izvjestilac prilikom donošenja ranije odluke po žalbi branioca okrivljene, izuzme, jer postoje okolnosti koje "izazivaju sumnju u njenu nepristrasnost".

"Pretresanjem telefona okrivljene je utvrđeno da, 13. 1. 2021. godine, sudija izvjestilac, okrivljenoj poslala poruku kojom joj čestita Svjetski dan prijateljstva, kao svom prijatelju, a okrivljena joj se zahvaljuje što je ubraja u prijatelje, da bi joj sudija izvjestilac poslala na to poruku: "Ja ne zaboravljam nikad one koji su bili uz mene u najtežim trenucima, a to si Ti"...

Okrivljena joj je 8. marta ove godine, kada je sudija izvjestilac izabrana za sudiju Apelacionog suda Crne Gore, poslala poruku: "Puna podrška i iskrena čestitka za novu poziciju u crnogorskom sudstvu koju si predanim radom osvojila"...