SDT, u žalbi u koju su Vijesti imale uvid, naglašava da upravo spisak od šest krivičnih djela i zaprijećene visoke zatvorske kazne su upravo motiv zbog kojeg prijeti realna, velika opasnost od bjekstva optužene Vesne Medenice

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Specijalno državno tužilštvo zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba krivičnog postupka predalo je jutros žalbu Apelacionom sudu na rješenje vijeća Višeg suda, koje je u petak odbilo predlog SDT-a da se nekadašnjoj prvoj ženi pravosuđa Vesni Medenici produži pritvor, saznaju Vijesti u Višem sudu u Podgorici.

Vijeće Višeg suda je u petak odbilo predlog Specijalnog državnog tužilaštva da se, nakon podizanja optužnice, produži pritvor okrivljenoj Vesni Medenici i ukunilo joj pritvor, a u obrazloženju rješenja u koje su Vijesti imale uvid napisali su da "ne postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljene".

Vijeće Višeg suda je takvo pravno tumačenje obrazložilo:

"Shodno ukidnim razlozima navedenim u rješenju Apelacionog suda Crne Gore, okolnosti za produženje pritvora okrivljenoj po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku koje navodi SDT u svom predlogu, i to da je okrvljenoj stavljeno na teret krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina, dva krivična djela protivzakoniti uticaj za koja krivična djela je propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina, dva krivična djela protivzakoniti uticaj iz za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina i krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina, te da je okrivljena Vesna Medenica, na svom telefonu u Google pretrazi, nekoliko dana prije lišenja slobode, pretraživala biografiju advokata Zdenka Tomanovića, što je utvrđeno pretresom njenog telefona, kojeg je upravo i angažovala u krivičnom postupku, da je kupila kartu za Beograd u jednom pravcu, u odsustvu drugih činjenica, nijesu dovoljne da bi ukazivale na konkretnu opasnost od bjekstva ove okrivljene za slučaj da se nađe na slobodi. Okolnost da je okrivljena u Google pretrazi pretraživala biografiju advokata kojeg je kasnije angažovala kao svog branioca ne može biti razlog za produženje pritvora po navedenom pritvorskom osnovu, pri činjenici da protiv iste u tom momentu nije zvanično pokrenut krivični postupak, te da je u tom momentu bila slobodan građanin", navodi se u rješenju vijeća Višeg suda.

Međutim, SDT smatra da ovakvo tumačenje vijeća Višeg suda je pogrešno, prenose Vijesti.

"U citiranom obrazloženju nijesu dati razlozi o odlučnim činjenicama, a oni koji su dati su potpuno nejasni, dok o odlučnim činjenicama postoji znatna protivrječnost između onog što se navodi u razlozima rješenja i sadržini spisa predmeta. Naime, u postupku izvidaja i istrage je nesumnjivo utvrđeno da je okrivljena nekoliko dana prije lišenja slobode, na svom telefonu, u Google pretraživaču tražila biografiju njenog sadašnjeg branioca Zdenka Tomanovica, advokata iz Beograda, što je utvrđeno pretresom njenog telefona, pa kad se to dovede u vezu s tim što je u trenutku zadržavanja na aerodromu kod sebe imala kupljenu kartu za Beograd, samo u jednom pravcu, a da je optužena za šest krivičnih djela, onda je jasno da postoji konkretna opasnost da će pobjeći, ako se pusti na slobodu i time ometati krivični postupak", navodi se u žalbi SDT-a.

Tužilac/portparol SDT-a Vukas Radonjić nije odgovorio na pitanja da li je uložena žalba SDT-a i šta je napisano u tom dokumentu.

Spisak djela motiv za bjekstvo

SDT, u žalbi u koju su Vijesti imale uvid, naglašava da upravo spisak od šest krivičnih djela i zaprijećene visoke zatvorske kazne su upravo motiv zbog kojeg prijeti realna, velika opasnost od bjekstva optužene Vesne Medenice.

"A upravo to što je zaustavljena na aerodromu, sa avionskom kartom za let za Beograd i to u jednom pravcu, ukazuje da joj je to i bila namjera, tim prije što je u tom trenutku u Beogradu boravio i njen sin, okrivljeni Miloš Medenica, koji je optužen kao organizator kriminalne organizacije, a koji se predao državnim organima tek nakon što je okrivljenoj određen pritvor a žalbe njene odbrane na odredivanje pritvora odbijene", navodi SDT.

Znala je šta je čeka

Pojašnjenje vijeća Višeg suda da je u trenutku dok je pretraživala na Google biografiju advokata Tomanovića - Vesna Medenica bila slobodan građanin je neprihvatljiva za SDT.

"Činjenica je da u momentu zadržavanja okrivljene na aerodromu protiv nje nije bio pokrenut krivični postupak, ali su prije toga, danima, svi crnogorski i regionalni mediji, objavljivali "SKY ECC" komunikaciju njenog sina okrivljenog Miloša Medenice, u kojoj je pominjao okrivljenu, kao člana kriminalne organizacije, a posebno pojedine nje0ne inkriminišuće radnje, za koje postoji osnovana sumnja da se njima ostvaruje uloga i zadatak okrvljene u kriminalnoj organizaciji, a time i ciljevi same organizacije Kad se uz to ima u vidu da je okrivljena bivša sudija, vrhovna državna tužiteljka, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, onda je nesumnjivo da joj je iz profesionalnog iskustva zasigurno bilo poznato da će se protiv nje izvjesno pokrenuti postupak, što je i očekivala. Iz kog razloga je očigledno tražila podatke o advokatu iz Beograda, sadašnjem braniocu, kako bi obezbijedila da joj baš on pruža stručnu odbranu u postupku dok je ona u Beogradu u bjekstvu", piše u žalbi na rješenje, a prenose Vijesti.

SDT smatra da je okrivljena tokom obavljanja važnih funkcija "zasigurno stekla prijatelje i bliske ljude iz oblasti pravosuda, ali i iz drugih, privrednih i poslovnih sfera, i to ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji i drugim zemljama regiona, onda postoji realna opasnost da upravo te veze i odnose može da iskoristi za bjekstvo"...

"Kao udovica i nezaposleno lice i roditelj za kojeg ne postoji zakonska obaveza izdržavanja svoje dvoje djece, zbog njihovog punoljetstva, više nema tako jake i čvrste veze sa Crnom Gorom, da bi u njoj boravila tokom trajanja postupka, a naročito jer kao bivši najviši funkcioner sudske vlasti protiv koje se vodi krivični postupak privlači još veću pažnju građana i druge javnosti na sebe, posebno sa gledišta društvene osude, razloga morala i profesionalne odgovornosti. Kad se uz sve navedeno ima u vidu da postoji osnovana sumnja da je oknvljena član kriminalne organizacije, koja je, krijumčarenjem cigareta i kroz primljena mita, stekla ogroman novac koji može iskoristiti za bjekstvo iz Crne Gore i skrivanje u inostranstvu, onda je jasno da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, odnosno ometanje toka krivičnog postupka, te da opasnost od bjekstva nije nikako apstraktna, već izuzetno konkretna", navodi SDT.

Ovakvo mišljenje i pravni stav SDT-a je imao i Vrhovni sud Crne Gore kada je 15. jula 2022. godine produžio pritvor Medenici.

"Zabrinjavajuće je da ti razlozi, po najvišem sudu u državi predstavljaju osnov za pritvor okrivljenoj, po čl. 175 st. 1 tač 1 ZKP-a, a da to nijesu za Viši sud u Podgorici, a između odluke dva suda nije se promijenila ili nastupila neka nova okolnost koja bi umanjila snagu argumenata ovog tužilaštva koju prihvata i Vrhovni sud Crne Gore", navodi se u žalbi tužioca Jovana Vukotića.

Tražili izuzeće Evice Durutović

On je tražio i da se iz vijeća Apelacionog suda izuzme sutkinja Evica Durotovic tokom odlučivanja, koja je bila izvjestilac prilikom donošenja ranije odluke po žalbi branioca okrivljene, jer postoje okolnosti koje "izazivaju sumnju u njenu nepristrasnost", pišu Vijesti.

"Pretresanjem telefona okrivljene je utvrđeno da, 13.01.2021. godine, sudija izvjestilac, okrivljenoj poslala poruku kojom joj čestita Svjetski dan prijateljstva, kao svom prijatelju, a okrivljena joj se zahvaljuje što je ubraja u prijatelje, da bi joj sudija izvjestilac poslala na to poruku: "Ja ne zaboravljam nikad one koji su bili uz mene u najtežim trenucima, a to si Ti"...

Okrivljena joj 8. marta ove godine, kada je sudija izvjestilac izabrana za sudiju Apelacionog suda Crne Gore, poslala poruku: „Puna podrška i iskrena čestitka za novu poziciju u crnogorskom sudstvu koju si predanim radom osvojila"...