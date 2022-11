U žalbi SDT navedeno da je pretresom telefona Medenice utvrđeno da je ranije razmjenjivala prijateljske poruke sa Durutović

Specijalno državno tužilaštvo traži da se iz vijeća Apelacionog suda izuzme sutkinja Evica Durutović tokom odlučivanja o određivanju pritvora Medenici.

Durutović je bila izvjestilac prilikom donošenja ranije odluke po žalbi branioca okrivljene, jer postoje okolnosti koje "izazivaju sumnju u njenu nepristrasnost", prenose Vijesti.

"Pretresanjem telefona okrivljene je utvrđeno da, 13.01.2021. godine, sudija izvjestilac, okrivljenoj poslala poruku kojom joj čestita Svjetski dan prijateljstva, kao svom prijatelju, a okrivljena joj se zahvaljuje što je ubraja u prijatelje, da bi joj sudija izvjestilac poslala na to poruku: "Ja ne zaboravljam nikad one koji su bili uz mene u najtežim trenucima, a to si Ti"...", navodi se u žalbi SDT-a.

Medenica je 8. marta ove godine, kada je Durutović izabrana za sudiju Apelacionog suda, poslala poruku: "Puna podrška i iskrena čestitka za novu poziciju u crnogorskom sudstvu koju si predanim radom osvojila"...

Specijalno državno tužilštvo zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba krivičnog postupka predalo je jutros žalbu Apelacionom sudu na rješenje vijeća Višeg suda, koje je u petak odbilo predlog SDT-a da se nekadašnjoj prvoj ženi pravosuđa Vesni Medenici produži pritvor, kako pišu Vijesti.