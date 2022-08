Manekenka Dragana Banić, djevojka ubijenog Gorana Vlaovića, pripadnika škaljarskog klana, oglasila se na Instagramu.

Izvor: Instagram/dragana_banic

Djevojka ubijenog pripadnika "škaljarskog klana" Gorana Vlaovića (38), Dragana Banić oglasila se prvi put nakon likvidacije njenog dečka na Pagu u Hrvatskoj.

"Nedostaješ mi. Da me zagrliš, da me nasmiješ, da me poljubiš. Zauvijek ćeš biti u mom srcu. Nikada te neću zaboraviti, volim te", napisala je na svom profilu misica Dragana Banić.

Vlaović je u trenutku likvidacije bio na odmoru sa djevojkom manekenkom Draganom Banić, prenosi Kurir.

"Došli smo na odmor na ostrvo Pag. Ne znam šta se tačno dogodilo. Nisam vidjela taj trenutak, ali sam bila sa njim u hitnoj. Užasno mi je. Mnogo se loše osjećam", rekla je za Kurir Banićeva koja je sa ubijenim Goranom bila u vezi dvije i po godine.

Manekenka nije mogla mnogo da priča od šoka.

"Sve je istina. Mnogo sam loše, nije mi dobro, jako sam loše, razumite me", gušila se u suzama nesrećna djevojka koja je praktično bila svjedok smrti svog momka.

Vlaović, je likvidiran ispred disokoteke oko 6 sati ujutru, kada mu je ubica prišao s leđa i pucao mu u glavu. Srbin mu je pucao u vrat iz pištolja sa prigušivačem, i čim je Vlaović pao na zemlju, dao se u bijeg. On je ubrzo nakon ubistva uhapšen.