Darinka Čelebić, jedna je od rijetkih koji su preživjeli masakr na Cetinju.

Masakr na Cetinju koji je u petak napravio Vuk Borilović (34) preživjela je Darinka Čelebić (88). Ona je po izlasku iz bolnice do detalja opisala sve zastrašujuće detalje onoga što se dogodilo 12. avgusta, kada se srela oči u oči sa masovnim ubicom iz komšiluka.

"Bila sam u kući kada je došao. On se odjednom pojavio na terasi, a ja sam bila naspram njega, kod stepenica. Samo me gledao. Ja sam mu rekla: 'Samo me nemoj ubiti, nemoj pucati u mene'. Onda je digao ruku sa oružjem, zapucao i ranio me, a ja sam mu rekla: 'Ti me ubi!'. Kod mene su bile Slavica Zvicer i Mileva Ramadanović. Slavica je sjela na beton, a Mileva je izvrnula stolicu. Kazala sam mu: 'Nemoj pobiti žene'. A on je zatim pogodio Milevu u ruku, a Slavicu ne znam ni sama više gdje", ispričala je Darinka Čelebić za Objektiv kako je preživjela krvavi pir.

Ova Cetinjanka ispričala je i kako je uspjela potom da pobjegne masovnom ubici.

"Ja, šta ću, uzmem jedan peškir, pa iskočim kroz prozor i bosa prođem kroz staru fabriku dok nisam došla u bolnicu. Tamo sam čula koga je sve ubio. Htio je i on mene da ubije da nisam pobjegla. Sigurno! Slavica i Mileva su prije toga sjedjele kod mene, a ja sam im rekla kada je počelo da se puca: 'Ovo neće dobro proći'", kaže ona.

Prema njenim riječima, po izlasku iz bolnice, sa rođacima i komšijama nazdravila je uz čašicu rakije.

"Za novi život", rekla je Darinka koja na glavi i dalje ima zavoje.

Istraga o najvećem zločinu u novijoj istoriji Crne Gore i dalje traje, ali zasad nema ni naznake o tome zbog čega je Cetinjanin Vuk Borilović lovačkim karabinom pobio svojih 10 rođaka i komšija, među kojima i dječake od osam i jedanaest godina.