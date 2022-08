Naselje u kojem je Vuk Borilović ubio 10 i ranio šest osoba je pusto, kuće zatvorne, izuzev kuće napadača u kojoj se prima saučešće, a ispred koje je još uvijek policija, prenosi Standard.

Izvor: Youtube/Screenshot/Pobjeda/Privatna Arhiva

U ulici smrti u cetinjskom naselju Medovina vladala je bolna tišina, ljudi zanijemili od tuge i nevjerice, vrijeme kao da je zastalo na trenutak zločina.

To je slika, koju je reporterka portala Standard zatekla juče popodne na mjestu, gdje je samo 24 sata ranije tijela ubijenih bila svuda – u kućama, dvorištima, na ulici, nakon što ih je Cetinjanin Vuk Borilović (34) ubijao iz lovačkog karabina.

Jedan od rijetkih komšija kojeg je portal Standard zatekao u naselju Medovina koje se nalazi u centru grada, zaStandard navodi da je dobro poznavao familiju Drecun, koja živi svega deset metara pokraj kuće Borilovića.

“To su stari ljudi živjeli su u tom dijelu kuće sami, dok im je sin bio ispod njih. Ne znam što su mu oni skrivili. Ubio je prvo njih dvoje, a zatim i sina im i unuka koji su došli čim su čuli pucnje. Uperio je pušku i upucao obojicu. Porodicu Martinović znam iz grada, ovdje su se nedavno doselili, odnosno iznajmili stan. E kamo sreće da nijesu, sad bi bili živi”, rekao je komšija za Standard dok vrti glavom sa nevjericom u očima.

„IMAO SAM SREĆE ŠTO NISAM BIO KUĆI“

Ovaj komšija Borilovića kaže da je imao sreće što nije bio kući, inače bi i on možda bio žrtva.

“Znam da bi izašao da vidim šta se događa i da bi krenuo da pomognem mojim dobrim komšijama. Ubio bi me sigurno. On je pucao u svakoga, cilj mu je bio da pobije što više ljudi. Pa zamislite kad je pucao u pravcu Hitne pomoći. Sve je to predugo trajalo, predugo. Ne znam šta je policija za tih sat vremena radila. Čuš pregovarali sa osobom koja je izgubila razum, koja je hladnokrvno ubila dvoje djece. Sa takvima se ne pregovara”, kaže on za Standard.

Isti sagovornik ispričao je za Standard da je čuo za neki incedent Borilovića i nekog komšije, ali tome nije pridavao pažnje jer kako ističe, ubica je posljednjih mjeseci bio malo čudan.

„ČULA SAM VIKU I VRISAK, MISLIM DA JE TADA NAPAO SESTRE RADUNOVIĆ“

Njegova prva komšinica takođe je imala sreću, jer u trenutku pucnjave je bila u kući i gledala TV.

“Čula sam pucnje i odmah sam znala da nešto nije u redu. Od straha nijesam ni do prozora prišla, jer su pucnji bili na svakih dva-tri minuta. Čula sam viku i vrisak. Mislim da je to bilo kada je Borilović napao sestre Radunović, koje su zajedno živjele. Znala sam otići kod njih na kafu, mirne i poštene žene. Znala sam i Drecune, fina porodica koja je živjela u kući na spratu. Ne znam šta bi vam kazala, osim da su bile komšije za poželjeti. Niko sa njima nije imao problema, pa ni Borilović da ja znam”, rekla je ona za Standard.

“Borilović je bio povučen prilično, ali znam da je volio lov i da je sa društvom često išao”, kazala je komšinica za Standard.