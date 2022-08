Vuk Borilović ubio je 10 ljudi, a ranio 6 u krvavom piru na Cetinju. U trenutku masakra njegova porodica je bila u Herceg Novom, a u narednim danima biće važno ono što će njegova supruga reći o ponašanju Borilovića u prethodnom periodu.

Izvor: Youtube/Screenshot/Pobjeda/Privatna Arhiva

Vuk Borilović (34) je u krvavom pohodu na Cetinju ubio 10 osoba, prve žrtve bili su njegovi podstanari, a nakon toga krenuo je da puca svojim lovačkim karabinom u prolaznike i sugrađane. Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović pucao je u njega i zaustavio veći masakr. Kaluđerović za sada nije uhapšen jer još uvijek nije jasno kako će djelo biti kvalifikovano.

Borilović je ovaj jeziv zločin izvršio u odsustvu svoje porodice. Porodica Vuka Borilovića boravi u u Herceg Novom već 15 dana.

"To je nešto što će, sigurno, biti zanimljivo u narednom periodu, da čujemo od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, koja će sigurno dati saopštenje. Zanimljivo je je da je Vuk Borilović njih, na neki način, odstranio. Očigledno je da ovde postoji umišljaj i da je on želio i planirao ovako nešto da učini", rekao je Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a, gostujući u "Usijanju" na Kurir televiziji.

Na pitanje voditeljke Usijanja da li je neko mogao da nasluti šta će Borilović uraditi i promjene u njegovom ponašanju psiholog Snežana Repac rekla je da je promjene trebalo prvo da primjeti njegova porodica:

"Te promjene prvo treba porodica da primeti, jer je on već bio psihijatrijski pacijent. Nešto se sa njim dešavalo, a sad u ovom trenutku ne znamo tačno šta. Mi sad samo pretpostavljamo", rekla je u Usijanju na Kurir televiziji Snežana Repac i dodala:

"Ukoliko je postojao neki emotivni odnos sa tom porodicom koja je ubijena - to je vjerovatno i mogao da bude razlog zašto se desilo ubistvo u vrijeme kada su oni odsutni. Moguće je da je ta porodica nešto posumnjala, možda je došlo i do koflikta njegove porodice i te porodice. on je planirao ovo, a istovremeno je htjeo i da ih poštedi, naravno ne bi mogao u njihovom prisustvu to da uradi, jer neko bi ga spriječio, pretpostavljam da je toliko vladao sobom", zaključila je Repac.

"Jako je bitno šta će njegova porodica izjaviti i kako će ona okarakterisati njegovo ponašanje u nekom poslednjem periodu", dodao je Radenković.