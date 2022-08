U tragediji koja se juče dogodila na Cetinju, priča o tri kuma nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Izvor: privatna arhiva

Sudbine ova tri hrabra čovjeka su se promijenile "u sekundi". Jedan od njih je izgubio porodicu, drugi život, a treći je usmrtio zločinca.

Miloš Martinović u ubilačkom pohodu stanodavca Vuka Borilovića, izgubio je suprugu Natašu (35) i dva sina od osam i 11 godina. Izgubio je sve, cijelu familiju.

Izvor: Facebook/screenshot

Njegova supruga Nataša, kada je uvidjela zlu uru, skočila je da se bori sa zlotvorom, koji joj je prvo upucao sina na ulaznim vratima, koji je pokušao da se sakrije. Nažalost, nije imala snage da se izbori sa pomahnitalim komšijom, pa su za par trenutaka projektilima iz lovačkog karabina, ubijeni su i ona i drugi sin, kojeg je zatekao na ručku za kuhinjskim stolom.

Osjetivši da se dešava nešto strašno, Martinović je u pomoć pozvao kuma Mitra Mitrovića (37), zamolivši ga da odmah ode do njihovog iznajmljenog stana i provjeri što se dešava, jer mu se žena ne javlja na telefon, a on nije bio u mogućnosti da brzo stigne. Mitrović je to bez riječi i uradio. U međuvremenu, Martinović je dobio telefonski poziv od ubice, koji mu je lično saopštio da mu je ubio suprugu i sinove, kako piše Standard.

Nesrećni Mitrović, koji se nedavno oženio i dobio dijete, panično je napustio svoj dom i zabrinut za kumovljevu familiju, goloruk je otišao na mjesto zločina. Nije mario na okolna upozorenja, nadao se da će stići da spasi svoje kumove. Nije imao šansu ni da priđe kući, vrlo brzo je i sam postao žrtva. Iako su stari znanci i porodični prijatelji, Borilović nije imao milosti, čim se približio dvorištu kuće, pucao je i na njega, pogodio ga i na mjestu ga ostavio mrtvog.

Treći, Nenad Neno Kaluđerović kojega danas kao heroja slavi cijela Crna Gora, Mitrovićev je vjenčani kum. Nije se plašio za svoj život, i prema preliminarnim rezultatima istrage, prišao je i presudio ubici. Hrabro je zaustavio dalji krvavi pir i spasio još pokoji ljudski život.

Izvor: privatna arhiva