Saslušanjem svjedoka u Osnovnom sudu na Cetinju nastavljeno je suđenje savjetniku predsjednika države za bezbjednost i bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Veljović je osumnjičen da je 5. septembra na Cetinju počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

Veljović je saopštio da je nakon današnjeg ročišta zadovoljan, jer je 15-ak ovlaštenih policijskih službenika koji su saslušani ostalo pri ranije iznijetim izjavama.

"To je ono što je važno, jer niko od svjedoka nije izjavio da sam počinio bilo koje djelo koje se može okarakterisati inkriminisanim. To je i u skladu sa prethodnim ročištem, gdje je jedan od svjedoka koji je dobio status oštećenog, izjavio da ga nijedna moja radnja nije ugrozila. Vjerujem da će sve to doprinijeti da sudija donese jedinu moguću presudu. Nejasno je insistiranje tužioca u pravcu održivosti optuženog predloga, jer mislim da nema utemeljene u istinitim činjenicama", rekao je Veljović.

Veljovićev branilac advokat Nikola Martinović se zahvalio direktoru Uprave policije koji je, kako je kazao, omogućio da se pozvani svjedoci pojave na suđenju.

"Ja sam prošli put saopštio da imamo opstrukcije da se svjedoci pojave, ali danas su saslušani svu policijski službenici koje je predložilo Tužilaštvo. Nakon izjave svih svjedoka danas smo da kažem došli na čistac, jer su svi svjedoci potvrdili da je kretanje Veljovića bili uslovljeni kretanjem mase, a ne njegovom namjerom da nekoga uvrijedi ili napadne policajace. Ono što je za mene najvažnije je da nijedan od svjedoka ni kod tužioca, a ni danas nije izjavio da se osjeća oštećenim zbog djelovanja Veselina Veljovića", istakao je Martinović koji je zaključio da očekuje da će njegov branjenik biti oslobođen optužbi.