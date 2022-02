Suđenje Veselinu Veljoviću, savjetniku za bezbjednost predsjednika države Mila Đukanovića pred cetinjskim Osnovnim sudom, počelo je danas u 13:30 sati, prenose Vijesti.

Izvor: Uprava policije

Veljović, bivši direktor Uprave policije optužen je da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, 5. septembra prošle godine, tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju, pišu Vijesti.

Savjetnik za bezbjednost predsjednika države Mila Đukanovića optužen je za napad na doskorašnje kolege 5. septembra prošle godine, tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

Kako Vijesti navode, Veljović je negirao krivicu i ustvrdio da je tog jutra od policijskog službenika dobio saglasnost da prođe, dodajući da ne bi ni pokušao da prođe kordon da je bilo drugačije.

"Sve ovo bilo je osmišljeno kao politički nalog i osveta slučajnog premijera koji je imao namjeru da se dodvori crkvi Srbije u Crnoj Gori, a u svrhu tuđe države, tuđe crkve i tuđih interesa", rekao je Veljović pred sutkinjom Marijom Ćupić.

On je u sudnici rekao i da će se ovih dana sve završiti, ali i da vjeruje da zaslužuju takvu sudbinu, kako su radili, navode Vijesti.

"Nisam uradio bilo koje krivično djelo, a ne napad na policijske službenike, što mi se stavlja na teret. Optužni predlog se ne zasniva na istini i činjenicama, u odnosu na konkretne stvari i pitanja koja sam danas sudiji pojasnio", kazao je Veljović nakon suđenja.

Do sada je, kako je kazao, saslušano od 20 svjedoka, od kojih nijedan izjavio da ih je on udario, gurao i na taj način zloupotrijebio svoju poziciju, prenose Vijesti.

"Naprotiv, kolega sa kojim sam razgovarao - u komunikaciji koja je trajala oko 20 minuta, a na tom snimku se vidi samo posljednjih 10 sekundi, je vrlo je jasno saopštio da mi je on dao saglasnost da mogu da prođem. To je bio razlog koji me je motivisao da krenem u odnosu na saglasnost policijskih službenika, koja je konstatovana u zapisniku kod tužioca. Da te saglasnosti nije bilo, naravno da ne bih ni krenuo".

Nakon toga je, naglašava, sve stavljeno u kontekst "pokreta koji je bio iza mene". "Građana, okupljenih, koji su me potiskivali. Sve drugo je bilo uslovljeno moje kretanje, a za posljedicu smo imali to što je sam postupak koji je pokrenut".

Veljović nije odgovorio na pitanje Vijesti zbog čega mu se, prema njegovim riječima, premijer Zdravko Krivokapić sveti.

Veljovićev branilac, advokat Nikola Martinović, kazali su da su predlagali da se danas zaključi postupak, ali da tužilac to nije prihvatio.

"Očigledno sad pokušava da kupi vrijeme kako bi spasio neki obraz ili neku čast nekim bezbjednosnim strukturama koje su početkom septembra ustvari vodile i montirale ovaj proces", poručio je on.