Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović djelimično je, kako je kazao za Radio Crne Gore, zadovoljan predviđenim budzetom za iduću godinu.

Izvor: Vlada Cre Gore

MUP je dobio više novca nego što su imali u ovoj godini, ipak 22 odsto manje sredstava nego što su tražili. Vjeruje Sekulović da će Ministarstvo finansija naknadno uvažiti njihove primjedbe.

"Držimo da postoji potreba za određenim poboljšanjima, u tom kontekstu ćemo pokušati kroz skupštinsku raspravu da to argumentujemo i vjerujemo da će se za to naći sluha", kazao je Sekulović za Radio CG.

MUP je, inače, tražio budzet od 123 miliona eura. Naveli su da 2022. preko hiljadu zaposlenih stiče uslov za penziju i da ne smiju da dozvole odliv dobrog kadra.

Na pitanje da li bi eventualni nedostatak novca i odlazak stručnjaka u penziju mogao ugroziti funkcionisanje bezbjednosnog sektora, Sekulović kaže:

"To je jedno jako ozbiljno pitanje i to upravljanje ljudskim resursima u policiji, koje treba da dovede do podmlađivanja kadra i poboljšavanja obrazovne strukture, kao prioritet, ne smije da ide na uštrb onoga što zovemo funkcionisanje organa. Tako da će taj proces vrlo pažljivo biti organizovan i upravljan i nadam se, i vjerujem u to, da neće dovesti do nikakvih sistemskih problema, sem do poboljšanja organa i njegovog funkcionisanja", kazao je ministar.

Sem novih zapošljavanja, za funcionisanje MUP-a u idućoj godini više novca je potrebno i zbog inovacija u sistemu, zakonskih rješenja i obaveza iz Poglavlja 24, poručili su iz tog resora.