Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je odgovarajući na pitanja novinara da prokomentariše izjavu premijera Zdravka Krivokapića datu njemačkom Dojče Veleu da je u ovom trenutku mafija jača od države kazao da "jeste i nije u potpunosti saglasan sa izjavom prvog čovjeka Vlade", kako navode Vijesti.

"U Crnoj Gori je tanka linija između mafije i policije i to odavno, pa se često ne zna ko za koga tu radi. Ovaj problem sa šljunkom je bio godinama zapušten, ali je u toku kvalitetan međuresorni rad na tom pitanju i što se tiče UP, mislim da svoj dio posla radi profesionalno. Postoje tu brojni ugovori, koncesije koje su istekle ili nisu, pa koliki su gabariti, pa ko je nadležan da prvo postupa, kako to kvalifikuje tužilaštvo...tako da nije nije jednostavan odgovor na to pitanje. Ono što je nesporno, a to je jedno bitno ugrožavanje životne sredine. Rad međuresornog tima je kvalitetan, a ako postoji konkretan neki prigovor za rad nekog policijskog službenika mi nećemo uraditi provjeru. Dakle, mi smo se suočili sa ovim problemom i mi ga rješavamo", kazao je Sekulović, koji je gost drugog dana Nacionalne antikorupcijske konferencije MANS-a.