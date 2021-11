Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Sergej Sekulović je kazao da u manastiru Svetog Petra Cetinjskog 4.i 5.septembra nije bilo naoružanih osoba, ali jeste u gradu, na obje strane, i “bilo je visoko rizično”.

Izvor: YouTube Print Screen

“Vi ste postavili pitanje bezbjednosno-interesantna lica. To je široka kategorija lica. Čak i baratanje samim imenima je problematično...”, kazao je ministar, odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika DPS-a Andrije Nikolića da li policija danas raspolaže konkretnim imenima bezbjednosno-interesantnih osoba koje su boravile na Cetinju kao i u Cetinjskom manastiru 4.i 5.septembra.

"Ono što je činjenica, barem što se nas tiče, u manastiru ne, na Cetinju, na obje strane, da. Bilo je visokorizično. Imali smo i sreće i znanje i umijeća da iz te situacije izađemo", rekao je Sekulović u parlamentu, odgovarajući na pitanje poslanika DPS-a Andrije Nikolića, koji je ministra pitao da li policija raspolaže konkretnim imenima bezbjednosno interesantnih osoba koje su boravile na Cetinju, kao i u Cetinjskom manastiru 4. i 5. septembra.

Sekulović je istakao i da nam se "spremala velika muka".

"Mi smo dobili drugu šansu. Na nama je umijemo li da je prepoznamo i iskoristimo ili ćemo da se vratimo u muku pa da ovog puta to izvedemo do kraja. To je izbor", poručio je Sekulović.