Bivša pripadnica međunarodne elite nalazi već 16 mjeseci pod optužbom da je nalazila maloljetne djevojke za seksualno iskorišćavanje milijarderu i osuđenom pedofilu Džefriju Epstinu.

Izvor: YouTube/Screenshot/GreenClown2021/Profimedia

Gilen Maksvel je uhapšena u julu 2020. godine zbog optužbi da je učestvovala u "seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju" maloljetnih djevojčica od strane pedofila Džefrija Epstina, a sada je prvi put govorila o "živom paklu" iza rešetaka u zatvoru u Njujorku. Tvrdi da su je čuvari zlostavljali i napadali i da joj daju trulu hranu. Maksvel (59) je prošle nedjelje četvrti put odbijen zahtjev za puštanje nakon plaćanja kaucije.

Govoreći iz ćelije u zatvoru Metropolitan u Njujorku, gdje je proteklih 16 mjeseci provela u samici od nešto manje od deset kvadratnih metara, nekada moćna milionerka tvrdi da je "napadana i zlostavljana skoro godinu i po".

"Nijednom nisam pojela nijedan hranljiv obrok. Nisam spavala sa ugašenim svjetlima, a neonske lampe su mi oštetile oči. Ne daju mi da spavam bez prekidanja. Svakih 15 minuta pali se svjetlo. Slaba sam, krhka. Nemam energije. Umorna sam. Nemam čak ni cipele odgovarajućeg broja. Daju mi trulu hranu. U jednoj jabuci su bili crvi. Ne dopuštaju mi da vježbam", ispričala je Maksvel.

Maksvel se suočava sa doživotnom kaznom zatvora ukoliko bude proglašena krivom za zlostavljanje i vrbovanje mladih djevojaka za pedofila Džefrija Epstina, sa kojim je nekada bila u vezi, a onda s njim sarađivala kao njegova desna ruka. Tvrdi da joj je jedini prijatelj pacov koji sjedi na cijevi dok ona ide u toalet i da je prestala da se tušira jer su "jezivi" stražari buljili u nju.

Sa 59 godina, Maksvel je danas daleko od glamurozne žene koja je nekada bila često viđena na međunarnodnoj društvenoj sceni, gdje se družila sa svjetskim liderima kao što su Bil i Hilari Klinton i bila bliska prijateljica sa članovima kraljevske porodice, uključujući princa Endrua.

Njen život je "pravi pakao", tvrdi, još otkako ju je u julu 2020. godine dvadesetak agenata FBI-a privelo iz njenog doma vrijednog više od milion dolara u Nju Hempširu. Od tada je u pritvoru i, tvrdi, preživljava na pirinču, grašku i neslanim kikirikijima kao izvoru proteina i majonezu kao izvoru masti.

Uhapšena je 11 mjeseci nakon što je njen prijatelj Epstin počinio samoubistvo u zatvoru, pritisnut optužbama za dugogodišnje seksualno zlostavljanje maloljetnica. Tek kad je Epstin počinio samoubistvo, vlasti su podigle optužnicu protiv Maksvel pa će njen advokatski tim odbranu temeljiti i na tvrdnji da je 59-godišnjakinja odabrana da plati za njegove grijehe jer neko mora da odgovara kako bi se stišao bijes javnosti zbog otkrivenog strašnog skandala u samom vrhu svjetske elite.

Džefri Epstin i Gilen Maksvel

Izvor: PROMO

Ali, tužioci drugačije gledaju njen slučaj. Naime, Maksvel je, prema argumentima koje će izložiti, svjesno godinama "nabavljala" maloljetnice za osuđenog pedofila Epstina. Njen slučaj će podići prašinu i na britanskom kraljevskom dvoru jer je princ Endru, kraljičino treće dijete, bio Epstinov prijatelj, a čini se da je i sam imao oko za mlade djevojčice. Barem tako tvrdi Virdžinija Roberts koja optužuje da su je doveli kako bi imala seks sa princom kada je imala samo 17 godina.

Maksvel je studirala na Oksfordu. Njen otac je novinski magnat Robert Maksvel koji je poginuo na obali Tenerifa, a nešto kasnije se saznalo da je opljačkao penzioni fond svojih novina.

"Kada sam je upoznao, upravo je došla u Njujork kako bi bila sa svojom majkom, novopečenom udovicom. Rekla mi je da živi u malom studio-apartmanu kod svog prijatelja. Rekla je da se zove Džefri", kaže jedan novinar koji ju je tada upoznao. Ispričala mu je, kaže, da "radi na nekim stvarima kako bi zaradila jer joj treba novca".

Život posle očeve smrti ipak je provela na glamuroznim lokacijama. Živjela je kod svog prijatelja Epstina, na Floridi, u Njujorku, na privatnom karipskom ostrvu i na ranču u Novom Meksiku. I sama je kupila njujoršku rezidenciju za 16 miliona dolara te osnovala dobrotvornu organizaciju za spas okeana. U međuvremenu je Epstin prikazan kao pedofil i zločinac, a ona je završila u zatvoru kao njegova glavna pomoćnica. Suđenje joj počinje krajem mjeseca, ali ona već tvrdi da neće biti pošteno zbog nepravednog medijskog izvještavanja i pretpostavke da je kriva.

"Kada sam dovođena pred sud, to je bilo u lancima oko ruku i nogu, koji su ostavili posledice na mojim zglobovima. Hrana koju dobijam izgleda kao da je prošla Černobilj. Salate su pune buđi, jabuka puna crva, a dali su mi i crnu trulu bananu. Hljeb je bio toliko mokar da si mogao da ga cijediš", rekla je Maksvel.

"Isprva sam se tuširala svaki dan, ali prestala sam jer su mi čuvari jezivi i sve vrijeme su me posmatrali. Išla sam i u toalet s otvorenom kanalizacijom na kojem me je često gledao prijateljski nastrojen pacov. Rekla sam čuvarima, ali ništa nisu preduzeli dok pacov jednog dana nije krenuo na čuvara koji se jako uplašio", tvrdi ona.

Maksvel, koja je i sama bila u ljubavnoj vezi sa Epstinom, a optužena je da mu je dovodila maloljetnice između 1994. i 2004. godine, tvrdi da joj stražari prijete i verbalno je napadaju.

"Optužili su me da sam neuredna, a zapravo su to bile mrlje od hrane na mojoj posteljini. Svoj veš perem sama. Jednom su me tako nasilno gurnuli da mi je donje rublje završilo tamo gdje mu nije mjesto. Moju poštu pregledaju, čim dođem na telefon čuvari se sjate kako bi me prisluškivali", rekla je Maksvel.

Ona je na kraju uspjela da uspostavi kakav-takav odnos sa stražarima.

"Dajem im savjete šta i gdje da jedu. Kažem im koje knjige čitam. Bili su impresionirani kada su vidjeli kako sam sama dobro uspjela da skratim kosu makazama za nokte. Poručili su mi da otvorim salon", kaže Maksvel.

Kada joj počne suđenje, svjedočiće četiri žene, od kojih je jedna Britanka. Sve su anonimne, osim Ani Farmer. Ona tvrdi da se Gilen Maksvel ponašala poput velike sestre prije nego što ju je i sama seksualno napala 1996. godine.

"Ona je seksualna predatorka koja nikad nije pokazala kajanje", rekla je Farmer.

Virdžinija Roberts, žena koja optužuje princa Endrua da se okoristio "uslugama" Epstajnove prijateljice, smatra da je Maksvel "čisto zlo".

"Epstin je bio bolesni pedofil, ali ona je mozak iza operacija", rekla je Roberts.

Jedna od žrtava tvrdi: "Mislile smo da je poput Meri Popins jer se uvijek ponašala kao da nam je prijateljica i imala je taj simpatični britanski naglasak. Ali, ispostavilo se da je čudovište u firmiranoj odjeći. Namamila nas je. Znala je tačno šta radi. Nadam se da će trunuti u paklu", poručila je ta žena koja ni trunku ne žali Maksvel zbog loših higijenskih uslova i jelovnika u zatvoru.