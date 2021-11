Ovdje doživotna robija zaista to i znači – biti u zatvoru do kraja života. Teoretski bi mogao da bude pušten posle odležanih 25 godina zbog dobrog vladanja. Ali to se do sada nije desilo.

Na 600 kilometara od Moskve nalazi se Vatreno ostrvo, gdje je smješten zatvor u kome kaznu služe uglavnom ljudi osuđeni na doživtnu robiju. Teroristi, šefovi mafije, serijske ubice, silovatelji. Ovdje to zaista i znači do kraja njihovih života. Oni se nalaze u zatvoru na Vatrenom ostrvu ili kako ga neki zovu – Ostrvo prokletih.

Vjekovima je tu, u vrijeme carske Rusije, bio manastir. Danas je dom za 2.000 opasnih kriminalaca. Niko nikada nije uspio da pobjegne odavde.

!Naši zidovi su debeli od 80 do 150 santimetara. Ne možeš da prokopaš rupu kroz njih tokom noći a da ne budeš primijećen", kaže Igor Daškovskij, zamjenik upravnika

Ostrvo je okruženo vodom i močvarnim terenom. Ljeti je ovdje 35 stepeni, zimi može da padne i na minus 30. Ovdje ima zatvorenika koji bi radije željeli smrtnu kaznu, nego da izdržavaju kaznu zatvora na ovakvom mjestu. U ovom svojevrsnom ruskom Alkatrazu se nalaze osuđenici koji su svoje zločine počinili sa ekstremnom okrutnošću. Pri svakom ulasku u ćeliju, zatvorenik je dužan da stražaru kaže ime, prezime, kada je osuđen, koliko ima osuđenika zajedno sa njim u ćeliji. Tada okreće leđa, stavlja ruke iza i omogućava čuvarima da mu stave lisice. U toku pretresa ćelije čuvari traže zabranjene predmete, a to su svi oštri i šiljati, jer mogu biti korišćeni kao oružje ili oruđe za bjekstvo.

“Sve u sobama, od kreveta, polica, ormarića je ili prikovano za zid ili za pod kako ne bi moglo biti korišćeno kao oružje u slučaju neke pobune. U ćelijama ima obično 3 ili 4 osuđenika. Jedinu privatnost zatvorenici imaju u WC-u. Kao što vidite i WC šolja je zašrafljena u pod. Ventilacioni sistem je takav da se lako može otkloniti dim. Ćelija je pokrivena kamerama. Možemo da stupimo u kontakt sa zatvorenikom preko jedne vrste interfona koji se nalazi u svakoj ćeliji. Tako čuvamo svoju bezbjednost”, rekao je zamjenik upravnika.

Jedan od onih koji služi kaznu doživotnog zatvora je Jurij Levanov.

“Silovao sam i brutalno ubio svoju djevojku. Zlostavljao sam svoju djevojku. Ne znam šta da kažem. Povrijedio sam joj unutrašnje organe. Stid me je da o tome pričam. Izvadio sam joj unutrašnje organe golim rukama”, rekao je Jurij Levanov tokom svjedočenja pred novinarskom ekipom.

Djevojku Aljenu je upoznao preko interneta. Kako je rekao policiji, doveo ju je u garažu kako bi vršio seksualne eksperimente nad njom. A onda je u jednom trenutku potpuno izgubio kontrolu nad sobom. Tokom istrage pokazao je policajcima gdje je i kako ubio djevojku.

“Prvo sam je udario nekoliko puta u lice da se ne bi opirala”, rekao je tada.

Prvo je osuđen na 23 godine zatvora. Tužilaštvo se žalilo i tražilo doživotnu robiju. Žalba je usvojena. U Rusiji doživotna robija zaista to i znači – biti u zatvoru do kraja života. Teoretski bi mogao da bude pušten posle odležanih 25 godina zbog dobrog vladanja. Tome se Levanov nada. Tvrdi da tokom zločina nije bio odgovoran za svoje postupke jer je, kako kaže, bio nadrogiran. Treba naglasiti da niko ko je do sada osuđen na doživotnu kaznu iz ovog zatvora nije pušten na slobodu.

Blizu ovog zatvora nalazi se naselje u kome stanovništvo pretežno čine zatvorski čuvari. Mnogi od njih i danas žive u drvenim kolibama koje datiraju još iz sovjetskog vremena. Posle Oktobarske revulucije izbacili su monahe i pretvorili ga u gulag za neprijatelje države. Krajem devedesetih je pretvoren u zatvor sa maksimalnim obezbjeđenjem. Postao je mjesto bez povratka za zatvorenike. Nekoliko puta dnevno čuvari provjeravaju zidove i ogradu. Zatvor ima četiri zgrade. Postoje sigurnosne kamere svuda. Imaju stalnog ljekara. Sobu za izolaciju. Zubar dolazi jednom mjesečno ili češće ako je potrebno.

Mihail Bukarov je još jedan od zatvorenika koji je ovdje smješten doživotno. Bukarov je izbo poznanika 48 puta. Osuđen je na smrt strijeljanjem ali je zbog moratorijuma na smrtnu kaznu, njegova kazna preinačena u doživotni zatvor. Ipak, on bi radije da ga strijeljaju.

“U ovom trenutku bih radije da me strijeljaju. Šta da radim ovdje? Za šta i imam da živim?!”, rekao je Mihail Bučarov, koji je osuđen zbog ubustva.



- Postoji mogućnost da te puste na uslovnu posle 25 godina, kaže mu novinar.

- Kakva šansa… to je sve samo u teoriji tako. Ovdje su neki već 30 godina. Niko odavde živ ne izlazi.

Bukarov vjeruje da je jedini način kako će napustiti ovo ostrvo - u mrtvačkom sanduku.

S druge strane, Levanov se nada da će izaći na uslovnu. Dio novca koji zaradi on odvaja da bi platio novčanu kompenzaciju porodici žrtve. Njega je tužila Aljenina majka. Mora da joj isplati oko 29.000 eura. Gdje zarađuje? U zatvorskoj krojačnici. Naime, rad u ovoj krojačnici se smatra za privilegiju. Ovdje pokušavaju da zarade novac koji bi im poslužio kada izađu na slobodu. Ako ikada izađu. Zatvorenici ovdje prave pojaseve za spasavanje, suvenire i radničke kombinezone i odjeću za jednu privatnu kompaniju iz Moskve. Mjesečno mogu najviše da zarade do 100 eura. Novac mogu da štede, potroše na hranu ili da pošalju rođacima.

Što se posjete u zatvoru tiče, ona je moguća ali uz specijalno odobrenje. Postoje dva apartmana gdje mogu da prime posjetu. Samo oni sa dobrim vladanjem mogu da računaju na tako nešto. U prvih 10 godina imaju prava na jednu posjetu tokom godine, u trajanju od tri dana. Ako nastave sa dobrim vladanjem, mogu se organizovati dvije takve posjete tokom godine. U ovom zatvoru ima i zatvorenika koji ne služe doživotnu kaznu zatvora. To su obično lopovi i dileri. Oni rade u kuhinji i pekari u okviru zatvora. Njih 53 održava ovaj zatvor – oni su pekari, kuvari, električari…

Ako se dobro vladaju, osuđenici na doživotni zatvor mogu da budu pušteni u dvorište. Dva sata dnevno. Ali ni to nije uvijek moguće. Zimi duva jak vjetar a ljeti tu su gomile komaraca. A pomenuto dvorište je zapravo kavez u kome boravi po jedan zatvorenik. Dnevna svjetlost, nema lisica i cimera. Pojedini čuvari smatraju da je doživotni zatvor gora kazna od smrti.

Što se Levanova tiče, oni smatraju da Levanov nikada neće izaći odavde. Njegovo poštovanje pravila, sažaljenje i kajanje gledaju samo kao na glumu. Ipak, Levanov je uvjeren da će biti pušten posle odsluženih 25 godina.