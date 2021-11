Bojan Terzić, nekadašnji zatvorenik KP doma Sremska Mitrovica, ispričao je čega se sve nagledao tokom boravka u tom zatvoru.

Izvor: Balkan Info/YouTube

Bojan Terzić opisao je u jednom intervjuu kako je izgledao njegov boravak u KP domu Sremska Mitrovica - zatvoru za koji kaže da je bio kao logor.

Prije toga on je boravio u zatvoru u Nišu a iz tog perioda se posebno sjeća jedne grupne tuče sa Pazarcima 1999.

"To se desilo za vrijeme bombardovanja. Pazarci su svašta pravili. Znam da su potkupljivali naše policajce pa im je sve bilo dopušteno, pa čak i da slave kad ubiju nekog srpskog vojnika na Kosovu. To se dešavalo 1996/1997. A te 1999. su oni nas napali u zatvoru. Bio sam izboden u toj tuči. Bilo je dosta polomljenih ruku, izbodenih... Ali oni su gore prošli. Ja sam lično dvojicu poslao na VMA", ispričao je Terzić.

Posle toga su ga premjestili u Sremsku Mitrovicu gdje je upravnik bio poznati Trivun Ivković.

"Ja sam u Nišu za te četiri i po godine koliko sam bio tamo u zatvoru čupo da Trivun u KP Sremska Mitrovica kasapi ljude. Mitrovica nije bila zatvor nego logor. Ja sam svjedok toga. Mene su odmah stavili u samicu. Pravila su sledeća - u toku dana ne smijete da ležite u krevetu, kada ujutru zvoni u 6 sati morate odmah da ustanete i da nemjestite krevet. Kada se vrata ćelije otvore vi morate da budete okrenuti licem prema zidu sa rukama na leđima. Tek kad vam komandir dozvoli vi možete da se okrenete. I svaki put morate da kažete ime i prezime, matični broj, zbog čega robijate i koliko vam je ostalo još. Kao pjesmicu. Svaki put. E meni je posle mjesec dana to već počelo da ide na živce.

- Daj bre komandire, znaš ko sam.

- Znam Terziću, ali pravila su pravila.

I na kraju sam se izborio da me više to ne pita", ispričao je Terzić.

Kaže kako je svake noći i svakog dana slušao kako nekog biju.

"Vidio sam da je Trivun Ivković izjavio, na konstataciju da se dosta ljudi objesilo u KP domu u Mitrovici dok je on bio upravnik, da su u to vrijeme vladale velike vrućine i da to ne može svako da podnese. E, pa nije. Nego kada sam ja digao pobunu u KP domu u Mitrovici i kada sam našao dokumente nadzornika, vidio sam u njima kako je na primjer neki zatvorenik udario šamar čuvaru jer mu je ovaj rekao da je pi*ka. Tog zatvorenika su poslali na mjesec dana u samicu. A onda sam u tim dokumentima vidio da piše - savjetovati zatvorenika Petra Petrovića u 9 časova, 15 časova, pa nadalje. Zvanično je to savjetovanje, a u stvarnosti su značile batine. I to minimum četiri puta u toku dana. I svako to batinanje bude minimum 50 udaraca palicom", rekao je on za Balkan info.

Kaže kako je bilo onih koji su bili labilniji i onda dignu ruku na sebe.

"A, viđao sam ja ljude koji su preživjeli to batinanje. Njima truli meso. Postali su bogalji, bilo fizički bilo psihički.Mnogo ljudi je ubio taj Trivun Ivković, mislim ne on lično. Ali ono što je on radio i ono što su radili njegovi komandiri i nadzornici dopinijelo je tome da se ljudi objese. A vjerovatno su nekog i ubili od batina. Gledao sam čovjeka koji da ne bi dopao njima u ruke, lomi staklo i parče stakla zabija sebi u srce. To je uradio jer je znao šta ga čeka", ispričao je Terzić.