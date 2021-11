Seks između člana posade i putnika? Može, ali onda po pravilu slijedi...

Izvor: Lucky Business/Shutterstock.com/Mondo/Stefan Stojanović

Kada ga je "Royal Caribbean International" pozvao da se pridruži redovima kao privremeni direktor njihovog najvećeg broda “Harmoni of the Seas”, koji je velik kao pet Titanika, znao je da se prijavljuje za najluđu nedelju u svom životu.

"Kao direktor krstarenja, moja prvenstveno odgovornost je bila da se pobrinem za sreću 6.322 putnika i više od 2.200 članova posade. Tokom nedelje, bio sam upućen u svako odjeljenje, od brodskih aktivnosti i zabave do prihoda na brodu, pazeći da svi i sve rade u harmoniji. Od skladištenja najvećeg bifea na svjetu i sprječavanja stomačnih katastrofa do ugošćavanja slavnih gostiju, sve je 10 puta luđe kada ste gradonačelnik grada koji lebdi usred mora", piše Brandon Presser za Bloomberg.

Postoji tajni jezik na brodu

Za osoblje je ključno da ima kodne riječi kako se putnici ne bi uplašili ako nešto pođe naopako. “30-30“ znači da posada traži održavanje da bi se počistio nered; tri puta sam tokom svog boravka pozvao “PVI“ (Public Vomating Incident – neko je povratio pred svima). “Alfa“ je hitna medicinska pomoć, “Bravo“ je požar, a “Kilo“ je zahtjev da se svo osoblje javi na svoja hitna mjesta, što se dešava u slučaju, recimo, neophodne evakuacije. Pazite na “Eho“, koji se čuje ako brod počne da se zanosi na jednu stranu, ili “Oskar“, što znači da je neko upao u more. Član posade mi je rekao da je dobio samo četiri ili pet “Oskara“ za 10 godina krstarenja.

Pijani gosti i zabrana

Ako ste mislili da su ti paketi pića po principu “koliko god možeš da popiješ“ direktno povezani sa pijanim razvratom na moru, razmislite ponovo. Samo 8-10 procenata putnika kupuje neograničene pakete pića — gosti “Royal Caribbean”-a su uglavnom porodični putnici. Oni koji to rade pažljivo se prate. Putnicima u alkoholisanom stanju se mogu privremeno onemogućiti njihove SeaPass (kreditne kartice koje koriste na brodu), što im zabranjuje da budu uslužni u bilo kom od barova na brodu. Prema riječima Ivana De La Rose koji radi kao ljekar na kruzeru, najveći problem u vezi sa alkoholom je kada brod pristaje na ostvro Kozumelu u Meksiku. Pomiješajte popodnevno piće na kopnu u nekom baru sa tropskom vrućinom i nekoliko čaša meksičke vode iz slavine i dobićete zagarantovano “povraćanje pred svima“.

Glupa pitanja

Dru Pavlov, veteran krstarenja i moj mentor tokom ovog boravka vodi posvećenu knjigu glupih komentara i pitanja; koji se prenosi sa jednog direktora krstarenja na drugog.

Knjiga koju mi je Pavlov zavještao uključivala je takve gluposti kao što su: “Gdje je lift da se stigne do prednjeg dijela broda?“ Drugi uključuju “Da li je voda u toaletu za piće?“ i „Koliko vremena treba posadi da stigne kući svake noći?“ Moj omiljeni doprinos došao je tri dana nakon mog mandata, kada me je putnica zaustavila da se požali da više ne može da pronađe svoju kabinu. Ona je tvrdila da je brod bio parkiran unazad.

Svi gosti više ili manje jedu iste stvari

Zamrzivači na brodu su veličine njujorških studio apartmana - a skladiptenje namirnica u njih je prava umjetnost. Prije svake plovidbe, tim za inventar dobija dovoljno sastojaka za 20 različitih restorana, plus porcije za posadu od 2.000 članova. (Ukupni troškovi, uključujući i druge potrošne materijale su oko 800.000 dolara.) Precijenite narudžbu i putovanje postaje manje isplativo (i rasipno); potcjenite, i rizikovaćete nered zbog manjka kokosovih škampa.

Srećom, navike u ishrani putnika su prilično predvidljive. Na prosječnom jednonedeljnom krstarenju, “Royal Caribbean” procjenjuje da će njegovi gosti biti 80 odsto Amerikanci, konzumirajući oko 3.000 boca vina, oko 3.200 kilograma pilećih grudi i skoro 100.000 jaja.

Ako više od 80 odsto gostiju čine Amerikanci, ekipa naručuje dodatni kečap. Kada se procenat kineskih putnika poveća, oni povećavaju ponudu narezanog voća, morskih plodova i pirinča. Latinoamerikanci konzumiraju više crvenog mesa i korone (ovdje se misli na pivo, naravno) što takođe zahtijeva dodatne limete. A krstarenja za proljećne praznike gdje dolaze porodice zahtjevaju tri puta više pilećih nagetsa. Jedina stvar koja se nikada ne mijenja bez obzira ko je na brodu? Toalet papir. Svake nedelje se koristi oko 9.600 rolni.

Svaki brod ima "plan za prevenciju epidemije“

Ništa nije strašnije za kruzere od izbijanja norovirusa - za koji brodski doktor De La Rosa kaže da je skoro uvijek uzrokovan putnikom koji je bolest donio na brod, a ne lošim sanitarnim uslovima na brodu.

Podsjećanja radi, norovirus je veoma zarazan virus (od 10 do 100 partikula virusa je dovoljno da se prenese infekcija). Prenosi se kontaktom sa zaraženom osobom ili kontaminiranim površinama, konzumiranjem kontaminirane vode ili hrane. Period inkubacije je kratak, 15 do 50 sati. Virus izaziva akutni gastroenteritis. Može ga dobiti svako, i to više puta u toku života jer postoji mnogo tipova norovirusa i infekcija jednim tipom ne štiti vas od drugih tipova virusa.

Ministarstvo zdravlja SAD zahtijeva da svaki brod ima detaljan OPP, ili plan prevencije epidemije.

Ako želite da izbjegnete norovirus poput kuge, klonite se kratkih plovidbi, kaže član posade Kris Mejbi.

“Ta putovanja su obično najjeftinija, pa privlače i starije putnike, koji su skloni da se razbole, kao i one mlade željnih alkohola koji zaboravljaju na higijenu”, kaže on.

Članovi posade su obučeni za rad sa zgodnim i namjetljivim putnicima

Spavanje sa putnikom će vam donijeti “piletinu ili govedinu“. To će vas, naime, stjuardesa pitati u avionu na svom letu do kuće kada vam bude posluživala ručak. Kraće rečeno – seks sa putnikom je ujedano i šut karta sa broda.

Čini se da je politika nulte tolerancije standard za čitavu industriju. Postoji čak i obuka osoblja o tome kako ublažiti situacije koje mogu da eskaliraju. Često imate gosta na odmoru koji pokušava da zavede člana posade.

“Kad god se fotografišem sa ljudima, uvijek pokazujem palac nagore. Moje ruke su uvek vidljive, tako da niko ne može tvrditi da je bilo neprimjerenog ponašanja".

A sa kamerama koje pokrivaju skoro svaki kutak i pukotinu na brodu, bilo bi lakše opljačkati banku nego uzeti zalogaj nekog zabranjenog voća.

Seks među članovima posade - to je već druga priča

Sa 2.200 članova posade, prostorije za osoblje su mjesto za sebe, sa kabinama, barovima, trpezarijom, prodavnicom i teretanom na palubama 0, 1, 2, 3 i 12. (Većina usluga je postavljena na drugoj palubi koridor nazvan “I-95.“)

Zabavljanje među članovima posade ne samo da su dozvoljeni, već se i prećutno tako nešto i ohrabruje - oni žive na brodu do kraja svog ugovora bez slobodnih dana, često 10 mjeseci godišnje. Imaju sopstveni kalendar dnevnih događaja koji se kreću od karaoke sesija do igara pokera i časova stranih jezika. A pošto je Wi-Fi skup… Eto onda prilike za neku drugu vrstu zabave.