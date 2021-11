Sve više se pie kako bi moglo da dođe do dužeg nestanka struje u Austriji, pa se za to pripremaju i vlast i građani.

Izvor: Youtube/printscreen/Urban Motion

Vlasti u Austriji se veoma ozbiljno pripremaju za mogući duži nestanak struje na širem području, pa čak i u celoj zemlji - takozvani "Blekaut". Kako navode austrijski mediji, za 12. novembar je zakazana vežba "Energija 21", na kojoj će se uvežbavati kako treba ispravno da se reaguje u takvoj kritičnoj situaciji.

U vežbi "Energija 21" učestvovaće više pokrajina, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane, a 12. novembra znaće se koliko je Autrija spremna za "Blekaut".

Prema pisanju brojnih medija, scenario družeg nestanka struje u Austriji ne treba da se isključi, te je sve češće tema.

Kao razlog za vežbu navodi se pretpostavka da u slučaju ekstremnih hladnoća u Evropi može doći do povećane potrošnje struje i do ograničenja proizvodnje, a to direktno uslovljava smanjenje količina električne energije.

Inicijativu da se održi "Energija 21" pokrenula je pokrajina Tirol i njen guverner Ginter Plater.

Vlasti napominju da je u slučaju nedostatka struje u mreži neophodno održati snabdevanje, ali i da se mora pripremiti za potpuni kolaps snabdevanja strujom.

Kako naglašavaju, za tako nešto potrebno je funkcionalno upravljanje krizom i saradnja svih nadležnih vlasti i snabdevača strujom.

Ono što je još interesantnije od samogodržavanja vežbe "Energija 21" je to da su i diskonti u Austriji počeli da nude građanima potrebnu opremu za prevazilaženje "Blekauta". Stoga, lanac "Hofer" u svom asortimanu od sada ima radio uređaje sa kurblom, baterijske lampe bez baterija, agregate na gorivo i drugu opremu.