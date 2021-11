Mnogi su se iznenadili nesvakidašnjim prizorima za ovo doba godine.

U djelovima Austrije juče je počeo da pada snijeg, a posebno se zabijeljelo u južnom Tirolu, odnosno na alpskim prevojima Brener i Resia koji spajaju austrijske i italijanske Alpe, prenose mediji.

Prema izvještajima austrijskih agencija, visina snijega sinoć je iznosila preko 140 centimetara. Kako je saopštila njemačka meteorološka služba, to je najava hladnog fronta koji donosi oluja.

Kako meteorolozi najavljuju, očekuju se temperature čak 10 stepeni niže, a istovremeno i obilna kiša od Sredozemlja do južne Njemačke, dok će u Alpima i oko njih doći do sudari toplog i hladnog vazduha. To će donijeti i snijeg, i do pola metra u planinama a on bi, takođe, prvi put mogao da se zadrži i u dolinama.

Trend pada temperatura počeće u nedjelju, a do utorka bi hladnoća trebalo da se proširi po cijeloj Nemačkoj. U Alpima se očekuje jak snijeg na oko 1.200 metara nadmorske visine.

Osim toga, susnježica bi mogla da se javi i na predjelima do 600 metara nadmorske visine. Sniježne padavine treba očekivati posebno u Algeu, Garmiš-Partenkirhenu i Berhtesgadener Landu. Dakle, snijeg ili bljuzgavica mogu se očekivati i u dolinama, pa meteorolozi upozoravaju vozače na klizave puteve. Prvi snijeg pao je i u djelovima Italije, najviše u oblastima Dolomita, prenose mediji.