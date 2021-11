Incident se dogodio jutros na železničkoj stanici Sen Lazar u Parizu.

Izvor: Profimedia

Na pariskoj železničkoj stanici Sen Lazar službenici francuske železničke policije upucali su i teško ranili napadača koji je na njih nasrnuo nožem, vičući "Alahu akbar" i "Francuskom vlada Islamska država".

Incident se dogodio jutros na stanici Sen Lazar, jednoj od najprometnijih stanica u francuskoj prestonici.

"Do incidenta je došlo kada su službenici železničke policije pokušali da upozore muškarca da stavi masku. On je to odbio i došlo je do svađe, da bi muškarac potegao nož i krenuo da napadne radnike obezbeđenja, vičući Alahu akbar, Francuskom vlada Islamska država", objavili su francuski mediji.

Jedan od radnika obezbeđenja pucao je u njega iz pištolja, a dva hica su pogodila napadača u grudi, koji je potom prebačen u bolnicu.

Kod napadača su nađeni dokumenti i prema njima je poznat policiji po nasilju, ali ne i obaveštajnim službama.

Policija trenutno proverava da li su dokumenti bili njegovi, a tužilaštvo je otvorilo istragu za pokušaj ubistva, napad na službeno lice, oružani napad i mogući terorizam, navode pariski mediji.