Studentkinja Harvarda je silovana i ubijena, tijelo je našao njen momak u zgradi koja pripada fakultetu. Crveni prah posut po tijelu i ostatku prostorije naveo je policiju na potpuno pogrešan trag.

Izvor: YouTube/CrimeStoriesObsessed/CampusMania

Univerzitet Harvard osnovan je u oktobru davne 1636. godine, i sinonim je istaknute obrazovne ustanove u čitavom svijetu. Iznjedrio je velike naučnike, mislioce i druge ugledne akademske građane, a malo ljudi zna da se za ovaj univerzitet vezuje i jedno ubistvo koje je čitavih 50 godina bilo neriješeno.

Džejn Briton imala je 25 godina i bila je studentkinja arheologije na Harvardu. Živjela je u zgradi čiji je univerzitet bio vlasnik, i u januaru 1969, bila je na večeri s momkom a potom je otišla kod komšija da popije piće. Već je bilo kasno, iza ponoći, a ovo je bio važan datum za mnoge studente jer su se sjutradan održavali glavni ispiti. To je bio i dan kada bi kandidati za doktorate iz oblasti antropologije okončali zvanični dio priprema i započeli rad na disertacijama.

Džejn je otišla kući, i sjutradan se nije pojavila na fakultetu. Njene kolege bile su šokirane što je propustila najvažniji dan u akademskoj karijeri, a momak je više puta pokušao da je zove telefonom. Nije se javljala. Na kraju je otišao do njenog stana, zatekao otključana vrata, a unutra jeziv prizor - Džejn je ležala potrbuške na krevetu, spavaćica joj je bila navučena preko glave, a preko tijela bili su prebačeni tepih i krznena bunda.

Po njenom tijelu, ali i zidovima i ostatku sobe, pronađeni su tragovi crvenog praha. Jedan od profesora koji je razgovarao sa novinarima rekao je da je u pitanju prah koji su drevni narodi koristili u obredima sahrana, i tu je počelo "ludilo" oko slučaja. Autopsija je pokazala da je Džejn bila silovana, a zatim ubijena udarcima tupim predmetom.

U to vrijeme, cio Masačusets, država u kojoj se nalazi i Harvard, strahovao je od Bostonskog davitelja. Albert Desalvo priznao je silovanje i ubistva nekoliko žena, među kojima je bila i jedna koja je živjela u Džejninoj zgradi nekoliko godina kasnije. Ali to nije bilo dovoljno, plus se uvek sumnjalo da Bostonski davitelj nije djelovao sam. Slučaj ubijene studentkinje je počeo da zastareva, a policija je bila očajna jer nije imala nikakav trag, pa ni oružje kojim je počinjeno ubistvo.

Prošle su čitave decenije. Ubistvo Džejn Briton i dalje je fasciniralo ljubitelje neriješenih misterija, ali nisu ga zaboravili ni istražni organi. Dvije nedjelje prije 50. godišnjice brutalnog ubistva studentkinje, vlasti u Masačusetsu saopštile su šokantan podatak - DNK tehnologija koja je u međuvremenu napredovala brzinom munje omogućila je da uzorak uzet prije pola vijeka dovede do ubice.

U pitanju je bio Majkl Sampter, koji je već bio osuđivan zbog silovanja. Najprije je osuđen, odležao je kaznu a potom je pušten u radni program resocijalizacije, odakle je pobjegao i počinio drugi zločin. Sedamdesetih je završio u zatvoru zbog ubistava i silovanja, ali je 2001. prebačen u ustanovu za palijativnu njegu jer je bolovao od raka. Tamo je i umro 2001. godine, a nakon smrti njegova DNK ubačena je u nacionalnu bazu, odakle je 2018. utvrđeno poklapanje sa ubicom Džejn Briton.

Ovo je najstariji "hladni" slučaj ikada riješen u okrugu u kom se odigrao, a povezanost sa Harvardom dovela je do nezapamćenog interesovanja javnosti. Jeziv detalj sa crvenim prahom na kraju je policija objasnila kao "crvenu haringu", odnosno trag za koji se u međuvremenu ispostavi da nema veze sa zločinom - Džejn je voljela da slika, a prah je bio dio pigmenta jedne od boja koje je koristila.