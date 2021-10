Vim van Dijk je istakao da nije zabrinut što bi mogao da završi u zatvoru zbog asistencije u smrti voše od 100 ljudi.

Psiholog iz Holandije je dao šokantan u intervjuu za De Folkskrant. Rekao je da je dao "prašak za samoubistvo" najmanje stotini ljudi. Naglasio je da je intervju dao novinama u pokušaju da izazove debatu o holandskim zakonima o asistiranom umiranju.

Vim van Dijk je istakao da nije zabrinut što bi mogao da završi u zatvoru zbog svog postupka. Naglasio je da je svestan posledica svoje priče.

"Nije me briga. Želim da društveni nemiri postanu toliki da ih pravosuđe ne može ignorisati. Ne zanima me da li će me uhapsiti ili strpati u zatvor. Želim da se nešto desi", šokirao je Van Dijk.

Zakon u Holandiji propisuje da lekat može pomoći ljudima da umru kao odgovor na "dobrovoljni i dobro promišljen zahtev" u kontekstu "nepodnošljive patnje od koje nema izgleda za poboljšanje ili alternativni lek".

Inače, Van Dajk je član Udruženja poslednja želja, koja se zalaže za liberalnije zakonodavstvo i nudi savete ljudima koji žele da okončaju svoje živote.

Tužioci u Holandiji već istražuju organizaciju zbog navoda da su ljudi koji su prisustvovali njenim sastancima kupili smrtonosnu drogu poznatu kao "Agent Iks". Međutim, udruženje je odbacilo te tvrdnje.

U julu je uhapšen 28-godišnjeg muškarca iz Ajndhovena pod sumnjom da je prodavao "pilule za samoubistvo" stotinama ljudi. Tužioci su rekli da je najmanje šest osoba umrlo od droge koju im je navodno dao čovek, po imenu Aleks S, koji je takođe bio član udruženja.

Holandski list "Dač njuz" navodi da je psiholog tvrdio da je upravo od Aleksa S. kupio prah.

Van Dijk je u intervjuu otkrio da je predložio ljudima koji prisustvuju sastancima Udruženja da ostanu nakon odlaska moderatora kako bi mogao da im proda prah po ceni od 50 evra po dozi.

"Pažljivo sam ljudima koji žele da zadrže kontrolu nad krajem svog života obezbedio sredstva da okončaju život u vreme po svom izboru u budućnosti. Ja sam provajder. Dao sam 'Agenta Iks' stotini ljudi i više od toga", istakao je psiholog.

Za asistenciju u samoubistvu holandski zakon predviđa maksimalnu kaznu zatvora do tri godine.

Vim van Dijk je rekao za "De Folkskrant" da se uključio u Udruženje osnovano 2013. godine, nakon što mu je žena umrla od demencije.