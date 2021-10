"Đavo” zarađuje milione od svoje veleprodaje droge. Na njegovoj stranici “Albanska krv” Mehmetaj pokazuje fabrike kanabisa i objavljuje snimke da istakne koji sojevi su dostupni, podstičući nove klijente da ga kontaktiraju.

Izvor: dailymail.co.uk/screenshot

Diler droge koji se predstavlja kao “Đavo” ima 1.000 pratilaca na svojoj “Instagram” stranici nazvanoj “Albanska krv”. Đavo se na društvenoj mreži hvali otmicama i sječom prstiju neprijatelja koji ga “pređu”. Britanski mediji razotkrili su kriminalni biznis Selameta Mehmetaja (28), koji snabdijeva dilere širom zemlje sa 2.500 biljaka kanabisa visokog efekta.

Selamet Mehmetaj se pojavio na sastanku u sjevernom dijelu Londona sa potencijalnim novim klijentima, kako su se predstavili novinari “Dejli mejla”, nakon što su ga kontaktirali preko anonimne “Instagram” stranice na kojoj je oglašavan njegov biznis.

Mehmetaj je mirno sipao je “koka kolu” objašnjavajući kako njegov višemilionski posao funkcioniše, dok je njegov “Mercedes benc” bez prednje tablice, vrijedan 50.000 funti (skoro 60.000 eura), čekao parkiran u blizini.

Bez obzira na druge goste i prolaznike krcatog gradskog distrikta Vud Grin, Mehmetaj je objasnio kako svakog mjeseca snabdijeva britanske dilere sa 2.500 biljaka kanabisa visokog efekta i ubire pupoljke za prodaju.

On je odmah razjasnio šta se dešava onima koji se usude da ga nasamare, hvaleći se kako je jednom klijentu koji nije platio odsjekao dva prsta, a novac dobio prije nego što mu je odsjekao stopalo.

Mehmetaj objasnio kako zarađuje milione

Izvor: dailymail.co.uk/screenshot

“Dejli mejl” navodi da je “Instagram” sklonio njegovu stranicu nakon što su ga kontaktirali njegovi novinari. Ipak, dok je još radila, novinar je kontaktirao čovjeka sa sajta preko aplikacije predstavljajući se kao mušterija.

Selamet Mehmetaj se sa njima sreo blizu svoje kuće u Palmers Grinu. Tokom sastanka se hvalio kako je izbjegao optužnicu za oružje iako je policija pronašla ruski pištolj koji je prošvercovao iz Albanije skriven u svom automobilu, navodeći da je njegov advokat izmislio priču da oružje nije njegovo.

Trošio je, takođe, novac od svog nezakonitog biznisa na luksuzni životni stil, uključujući “Mercedes benc CLA AMG” sa zamračenim prozorima, “Auti RS7” kojim vozi preko 300 kilometara na sat na autoputu sa lažnim tablicama i “Formulu 3” za trke. “Dejli mejl” navodi da se smijao dok je opisivao kako je policija propustila da pronađe zalihu kokaina, kanabisa i metaka kad su mu upali u njegov stan sa pet spavaćih soba jer nisu pretražii jednu sobu.

Prodaja kanabisa u snopovima i na kilograme

Mehmetaj, koji je rodom iz Tropoje u Albaniji, razvio je narko carstvo u Britaniji, ali i nalog na društvenim mrežama koji ga promoviše. Iako je njegova stranica na “Instagramu”, nazvana “Gjak Shqipez” što znači “albanska krv”, obrisana druge stranice koje ne promovišu kanabis su ostale aktivne.

On je na sastanku sa novinarom u kafiću rekao kako je njegov posao procvjetao tokom karantina jer su svi bili kući. Objasnio je kako svakog mjeseca uzgoji do 2.500 biljaka kanabisa, koje zove svojim “bebama”, uključujući visoko efikasni soj “stardog” i super efikasni “svadbeni kolač”.

Izvor: dailymail.co.uk/screenshot

Kako je rekao, svaku biljku prodaje za 10-15 funti u snopovima do 300, ali i kutije požnjevenog kanabisa po kilogramu. Mehmetaj je naveo da mu biznis donosi svake godine milione, ali kad ih dileri prodaju dalje biljke su vrijedne desetine ili čak stotine miliona funti. Istakao je da ga “mnogi ljudi zovu” da naruče.

"Danas su me zvali, neko želi 200, neko 300 (biljaka). Imam ljude koji svakog mjeseca kupuju od mene za svoja skladišta", istakao je "Đavo" putem "Instagrama".

Selamet Mehmetaj je ukazao da je “Instagram” odigrao veliku ulogu u oglašavanju njegovog posla, dodajući da niko nije znao da on stoji iza stranice “Albanska krv” koja ima skoro 1.000 pratilaca. Kako bi je aktivirao, objavljivao je linkove i slike sa drugih naloga na drugoj stranici “Instagrama” sa 12.000 pratilaca. Druga popularnija stranica prikazuje njegove automobile i keš, ismijva policiju i ima link na rep video nazvan “Gangsterska ljubav” u kojem je nastupio. Druge rep pjesme koje je napravio pod imenom “Memz” su dostupne na “Spotifaju” i “Epl mjuziku”.

Nazvao se “Đavo” na svom onlajn profilu

"Tako me zovu", objasnio je.

"Dijelio sam (linkove za Albansku krv) sa svog velikog “Instagrama” (stranice) i svi me znaju pa su vidjeli stranicu i mnogi su se zainteresovali za to i rekli da žele da to kupe (drogu)", objašnjavao je.

Izvor: dailymail.co.uk/screenshot

A, ko ne plati?

Pošto su ga klijenti kontaktirali preko “Albanske krvi” uzimao je njihove brojeve i ugovarao lične sastanke jer kaže da je to “bezbjednije” od slanja poruka onlajn. Poručio je da će “biti veoma loše” ako neko prekrši njegovo povjerenje, opisujući svoj tretman nad onima koji nisu platili. Nakon što je preko zajedničkog prijatelja namamio klijenta na sastanak, njegova banda je ugurala neplatišu u kombi, rekao je.

"Odveo sam ga od Stouka na Trentu sve do Londona, stavio ga u podrum kuće u kojoj je kanabis, tukao ga triput dnevno i nije mi dao izbor, odsjekao sam mu dva prsta. Rekao sam mu da ima 24 sata da obavi telefonski poziv, nađe novac bilo gdje na planeti, nije me briga", ispričao je Mehmetaj.

Takođe kontaktirao je njegove rođake i poručio im da mu je odsijekao dva prsta i da je sledeće na redu njegovo stopalo. Kad je konačno platio, Selamet mu je rekao:

"Ovo treba da bude ožiljak u tvom životu i podsjetnik na to šta se dešava kad se za*ebavaš sa nekim ko je iskren. Uradio sam to tom liku i onda uveče legao da spavam kao beba. Nije me briga. Moj stres je bio da neću moći da spavam dok ga ne uhvatim. Moj stres je bio da moram da ga imam u svojoj ruci. Jednom kad mi dođe u ruke, on nema nikakvih šansi."

Mehmetajevi postovi onlajn takođe upozoravaju na nasilje, sa uznemirujućim snimkom na “Fejsbuku” objavljenom u martu koji prikazuje čovjeka krvavog lica kako jauče dok ga tuku na zadnjem sjedištu automobila.

“Ovo je ono što se dešava onima koji pokušavaju da kradu od nas”, stoji u tekstu koji prati snimak.

Ovo nije jedini nasilni video. Drugi snimljen u februaru prikazuje šamaranje preplašenog muškarca držanog zatočenog u kući. Video je takođe propraćen upozorenjem punim psovki. Jedan post na stranici “Albanska krv” sadrži sliku čovjeka sa kapuljačom preko glave i tekstom: “Uhvatili smo ovog provalnika u kući sa kanabisom. Albanac ga je stavio u auto i isijekao na komade. Šta mislite o tome?”.

Ismijava policiju

Mehmetaj je u martu na “Fejsbuku” objavio snimak koji je zabilježio njegov prijatelj, dok ga je policija pretresala zbog “snažnog mirisa kanabisa” u automobilu. On je dodao uz snimak niz “smajlija” i komentar: “Hej šefe, nemam hašiš u svojim kolima”.

Istog mjeseca u drugom postu snimio se kako ismijava policiju dok prolazi pored službenika koji su došli zbog udesa na auto-putu.

Na kraju sastanka sa lažnim klijentom otišao je u svom “Mercedesu”, prošavši kroz crveno svjetlo iako su u blizini bila parkirana policijska kola.

Mehmetaj je odbio da komentariše članak koji je objavio Dejli Mejl, a novinari navode da su obavijestili Skotland jard o svemu što znaju i da su ponudili pomoć policiji.