Očajni roditelji tvrde da je njihova beba umrla nakon porođaja sa smrtnim ishodom koji su opisali kao "kao nešto iz horor filma", prenijeli su britanski mediji.

Izvor: YouTube/RealFamilies

Vinter Vernon je rođena 10. maja u bolnici Ormskirk u Lankašajru u Velikoj Britaniji i umrla je od, kako se vjeruje, teških povreda glave sljedećeg dana u bolnici u Liverpulu u koju je bila prebačena.

Roditelji, Marisa Šird i Majkl Vernon, rekli su za "Liverpul Eho" da preduzimaju pravne mjere jer vjeruju da je upotreba klešta (forcepsa) prilikom porođaja pošla po zlu.

Iz Nacionalne zdravstvene službe saopšteno je da se završava sveobuhvatna istraga kako bi se razumjele pune okolnosti oko smrti djeteta.

Otac Majkl tvrdi da je video bebine povrede čim je izašla, sa ulubljenim vrhom lobanje i "oblikom kliješta utisnutog u lobanju", zajedno sa velikom posjekotinom 10 ili 12 santimetara neposredno iznad oka djeteta.

27-ogodišnja majka je rekla da moraju da se nose sa gubitkom bebe, kao i da su primorani da se bore da dođu do istine. Marisa je rekla: „Naši životi su potpuno uništeni."

"Ne moramo samo da se nosimo sa gubitkom naše bebe, već smo i primorani da se borimo da dođemo do istine i objašnjenja šta se dogodilo da je izgubimo."

Građevinski inženjer Majkl, star 35 godina, dodao je:

"Čim je beba izašla mogao sam da vidim povrede. Vrh njene lobanje je bio sav ulubljen. Mogli ste bukvalno da vidite oblik instrumenta uvučenog u njenu lobanju i mogli ste da vidite veliki rez iznad njenog oka. To pamćenje imam u glavi do kraja života, nikada to neću zaboraviti. To je za mene kao horor film."

Prema Marisi i Majklu, koji je prisustvovao porođaju, ubrzo je postalo jasno da nešto nije u redu. Majka je izjavila:

"Koristio je kliješta sa pretjeranom silom, vukao me je niz krevet. Svaki put kada je povukao, babice su morale da me vuku nazad u krevet. Imala sam babicu pored sebe koja je nadzirala moje kontrakcije jer nisam mogla da ih osjetim, a ona je obavijestila doktora kada nailaze i kada treba povući. Doktor me povukao kad nisam ni dobila kontrakciju. Babica je povikala 'ne kontrahuje', ali on je ipak nastavio da me povlači niz krevet. Doktorka je morala da mi napravi rezove da bi izvadila bebu Vinter", ispričala je očajna majka.