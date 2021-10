Kleo Smit je poslednji put njena majka videla u subotu u šatoru u kome su obe bile u na obali Zapadne Australije.

Australijska policija traga za četvorogodišnjom devojčicom, koja je nestala pre tri dana. Devojčica je bila na kampovanju u ruralnom delu zemlje od kada joj se gubi svaki trag.

Kleo Smit je poslednji put njena majka videla u subotu u šatoru u kome su obe bile u na obali Zapadne Australije. Eli je istakla da je imala "interakciju" sa Kleo oko 1.30 ujutru, ali da, kada se probudila oko 6 ujutru, devojčice nije bilo.

Australijska policija je "izuzetno zabrinuta" za bezbednost devojčice i ne isključuju mogućnost da ju je neko oteo iz šatora.

Kamp park Blou Hols je relativno blizu Karnarvona gde porodica devojčice živi i ovo nije prvi put da su kampovali na ovom mestu. Detetov otac pozvan je u policiju da da izjavu, iako on nije osumnjičen za otmicu deteta. Australijsje policija navodi da je dobrovoljno tri sada odgovarao na sva pitanja zvaničnika.

Za sada je pretražena okolina kampa i policija je potragu proširila i na kolibe koje su više udaljene od kampa.

Prema jednoj od teorija, dete odlutalo do vode i ona ju je odnela. Ipak, podvodna istraga do sada nije pronašla nikakve dokaze da je devojlica ušla u more.

Australijska policija ne isključuje ni mogućnost da je dete oteto, stoga zaustavljaju i pretražuju sva vozila i pregledaju snimke nadzornih kamera.

Lokalni meštani su zamoljeni da provere kante za smeće, kanale pored puta u potrazi za sivo-crvenom vrećom za spavanje koju je Kleo nosila.