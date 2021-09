Da bi ostavio utisak da je pretrpan poslom, pozivao je samog sebe na telefon.

Da bi izbjegao radne obaveze, a ostavio utisak da je preko guše zauzet poslom, švedski poreski savjetnik Andreas (28) "razgovarao" je sa službenog telefona sa svojim privatnim mobilnim telefonom 55 sati, a sve su otkrili njegovi nadređeni. Jedan od njih je u aprilu primijetio da zaposleni telefonira neobično dugo u odnosu na to koliko inače traju pozivi korisnika.

On je na razgovoru priznao nadređenima šta je radio. Nakon toga je ostao da radi na istom radnom mjestu, ali je četiri puta nakon sastanka upućivao pozive sebi, što je utvrđeno kasnijom internom kontrolom. Govoreći o ponavljanju prestupa, rekao je da mu je motivacija za rad veoma niska.

"Umjesto da preuzima pozive korisnika, Andreas je pozvao sopstveni broj mobilnog telefona, što je rezultiralo signalom 'zauzeto' u sistemu, pa je dolazne pozive preuzimao neko drugi", piše u disciplinskom izvještaju švedske poreske uprave.

On je ovu strategiju koristio od marta do maja mjeseca ove godine i tako proveo 55 sati pričajući sa samim sobom na radnom mjestu. On je zaposlen u maju 2020. godine, ali je zbog epidemijske situacije radio od kuće od januara 2021. godine.