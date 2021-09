Nema povrijeđenih.

Izvor: Facebook/Printscreen/Rosen Hristov

Ukoliko ste pomislili da je nemoguće da se sudare automobil i čamac - prevarili ste se. Jedna bizarna scena iz mjesta Porto Koufo u Sitoniji u Grčkoj svjedoči da je ovakav scenario vrlo moguć čak i u moru!

Automobil je, sudeći po slikama, sletio sa šetališta pravo u more i tu se sudario sa čamcem koji je bio usidren u marini.

"Čudi me kako se to ne dešava svaki dan. Luka, šetalište ujedno i put, neograđeno, gomilu vrhunskih taverni mami vinom. Ja htio da sletim, ali došao pješke", glasi jedan od komentara ispod slika na Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Srećom, ne navodi se da ima povrijeđenih, ali nije poznato zbog čega je tačno došlo do slijetanja automobila u more.