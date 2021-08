Bivši premijer Velike Britanije Toni Bler je rekao je da je "napuštanje Avganistana i njegovog naroda tragično, opasno i nepotrebno"

Izvor: twitter/screenshot/@Paul Brand/Youtube/screenshot/ABC News

Toni Bler je prekinuo ćutanje zbog krize u Avganistanu i optužio predsjednika SAD-a Džoa Bajdena za "imbecilnu" odluku o povlačenju američkih trupa. U brutalnom napadu na odluku za naglo povlačenje američkih trupa Bajdena, on tvrdi da je očigledno da odluku o povlačenju nije vodila velika strategija, već politika.

"Nismo morali to da radimo. Odlučili smo da to učinimo. Učinili smo to u skladu sa imbecilnim političkim sloganom o okončanju 'vječnih ratova'", piše Bler.

Teška ocjena dešavanja u Avganistanu došla je od Blera koji je kao premijer takođe poslao britanske trupe u Avganistan 2001. godine, a dolazi u opširnom članku za Institut za globalne promjene.

"Napuštanje Avganistana i njegovog naroda je tragično, opasno, nepotrebno, nije u njihovom ni u našem interesu", piše bivši lider.

"Kao lider naše zemlje, kada smo donijeli odluku da se pridružimo Americi u uklanjanju talibana sa vlasti, i neko ko zna kako velike nade u ono što bismo mogli postići za ljude i svijet, slabe pod težinom gorke stvarnosti, ja bolje od većine znam koliko su teške odluke rukovodstva i koliko je lako biti kritičan, a koliko konstruktivan", navodi Bler.

U svom napadu na predsjednika Bajdena, Bler piše: "Rusija, Kina i Iran će vidjeti i iskoristiti. Svako ko je preuzeo obaveze od zapadnih lidera razumljivo će ih smatrati nestabilnom valutom."