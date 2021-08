Britanska vojska je danas saopštila da je sedam avganistanskih civila poginulo u metežu u blizini aerodroma u Kabulu, gdje i dalje vlada haos, piše Kurir.

Veliki broj ljudi želi da ode iz Avganistana, strahujući od islamskih ekstremista talibana koji su prošle nedelje nasilno preuzeli vlast u gotovo cijeloj zemlji.

Do pogibije sedam civila došlo je usljed meteža u masi, kojem doprinose i talibani koji pucaju u vazduh kako bi zaplašili i otjerali očajne ljude koji žele da se ukrcaju u neki od aviona, navodi Kurir.

-Uslovi na terenu i dalje su ekstremno teški, ali radimo sve što možemo da upravljamo situacijom što je moguće bezbjednije, navelo je britansko Ministarstvo odbrane.

Juče su objavljeni snimci britanske informativne mreže "Skaj Njuz" koji pokazuju vojnike koji bijelim platnom prekrivaju tri beživotna tijela. Nije jasno kako su stradali.

Novinar Skaja Stjuart Remzi koji je bio na aerodromu rekao je da su ljudi koji su stajali ispred mnoštva "zgnječeni" i da su ljekari trčali od jednog povrijeđenog do drugog.

Gledajući snimke može se procijeniti da je broj povrijeđenih veliki.

Dehidrirani i prestrašeni

Ramzi je rekao da su ljudi bili "dehidrirani i prestrašeni". Njegova ekipa je snimila vojnike kako prskaju ljude crijevom za polivanje, rekavši da se koriste "svačim kako bi ih osvježili". S obzirom na haos koji je vladao, ocijenio je da su pogibije bile "neizbježne".

-Jutra su uvijek izazovna na barikadama. Britanski vojnici znaju da će nakon noći tokom koje hiljade ljude čeka na ponovni početak evakuacije, početi stampedo na ulici koja vodi do baze, ljudi će pokušati da se probiju. Svakog jutra je tako. Ali danas je bilo drugačije, puno drugačije. U jednom trenutku je postalo haotično. U samo nekoliko minuta došlo je do toga da vojnici moraju da spašavaju živote tih ljudi. Neki ljudi bili su zgnječeni, padobranci su počeli da izvlače ljude iz haosa, doktori su jurili od žrtve do žrtve, zatim sledeće i sledeće. Ljudi su bili zgnječeni, dehidrirani, preplašeni, opisao je Remzi stanje koje je vladalo.

Na desetine hiljada ljudi čekaju izlaz

Na aerodromu mogli su da se vide desetine hiljada očajnih Avganistanaca koji nakon ulaska talibana u Kabul 15. avgusta satima, pa i danima, na vrućini čekaju na let kako bi bili evakuisani.

Porodice, koje se nadaju da će se nekim čudom izvući, nagurale su se između bodljikave žice na ničijoj zemlji koja neslužbeno dijeli talibanske borce od američkih snaga i ostataka brigade avganistanskih specijalnih snaga koje im pružaju pomoć, zaključuje Kurir.