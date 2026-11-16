SAD se suočavaju sa najvećim poremećajem vazdušnog saobraćaja od 2001. godine, uz otkazivanje hiljada letova i nepoznate uzroke problema.

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Poremećaji u vazdušnom saobraćaju u SAD nastavili su se i treći dan, pri čemu je u nedelju pogođeno više od 10.000 letova. Ipak, ministar saobraćaja Šon Dafi predviđa povratak u normalu, dok avio-kompanije nastoje da uspostave redovan raspored nakon potpune obustave polijetanja na nivou cijelog sistema.

Prema podacima specijalizovanog sajta FlightAware, u nedelju je širom SAD otkazano više od 2.300 letova, dok je oko 7.700 kasnilo. U subotu su avio-kompanije u SAD otkazale više od 6.400 letova, a više od 8.000 je kasnilo.

Dafi je u emisiji "Ova nedelja" na televiziji ABC izjavio da nema dokaza o sajber-napadu ili drugoj zlonamjernoj namjeri, ali uzrok incidenta ostaje nepoznat. Dafi je rekao da će se vazdušni saobraćaj u nedelju "vratiti u normalu", a u ponedeljak "vjerovatno u potpunosti normalizovati", naglasivši pritom da je prioritet Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA) bezbednost putnika.

U nedelju je otkazano 28% letova kompanije DžetBlu i 17% letova kompanije Amerikan Erlajns, dok su Junajted Erlajns, Sautvest i Delta izvijestili o otkazivanju između 3% i 5% svojih letova.

Najduža obustava vazdušnog saobraćaja od 2001. godine

FAA je u petak izdala nalog za potpunu obustavu poletanja na nivou cijele zemlje, zbog čega su gotovo svi letovi bili prizemljeni skoro pet sati. Bila je to najduža obustava vazdušnog saobraćaja u SAD još od terorističkih napada Al Kaide na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. godine.

Prema riječima zvaničnika, postavljanje barem jednog novog rutera na udaljenoj lokaciji – posao koji je obavio L3Harris, ugovorni partner Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA) – dovelo je do situacije u kojoj su drugi centri za kontrolu vazdušnog saobraćaja bili preopterećeni bujicom podataka, što je ometalo komunikacione sisteme.

Dafi je u nedelju izjavio da je zamjena rutera u objektu FAA u El Doradu (Arkanzas) izazvala probleme sa ruterom koji je nedavno zamijenjen u Amarilu (Teksas). Taj uređaj je počeo da šalje podatke koji su preopteretili rutere u drugim centrima za kontrolu vazdušnog saobraćaja širom zemlje.

FAA je u nedelju saopštila da je onemogućila "funkcionalnost izvornih rutera", dodajući da je isto učinila za još oko 60 sličnih uređaja unutar sistema kontrole vazdušnog saobraćaja. Ipak, FAA još uvijek ne zna šta je tačno izazvalo problem tokom radova na održavanju – postupka koji je do sada sproveden hiljade puta bez ikakvih poteškoća, rekao je Dafi.

"Verujemo da je radnik koji je postavio ruter dobar američki patriota i veteran, stoga ne smatramo da je neko pokušao da sabotira mrežu tokom instalacije", rekao je Dafi. "Ali, pravi uzrok problema još uvek nismo utvrdili."

Zastarjela oprema i nedostatak kontrolora letenja

Poremećaj koji se dogodio u petak najnoviji je i najozbiljniji znak preopterećenosti američkog sistema kontrole vazdušnog saobraćaja, koji se suočava sa zastarjelom tehnologijom, problemima sa opremom i komunikacijama, kao i nedostatkom od nekoliko hiljada kontrolora letenja.

Ruteri na kojima su se pojavili problemi nabavljeni su 2001. godine, a već su 2006. bili zastarjeli, naveo je Dafi. Nakon događaja u petak, Dafi je zatražio 50 milijardi dolara za nadogradnju sistema kontrole vazdušnog saobraćaja – što je povećanje u odnosu na njegov raniji zahtjev od 30 milijardi dolara – nakon što je Kongres prošle godine odobrio 12,5 milijardi dolara.

Predsjednik Donald Tramp u nedelju je prvi put javno komentarisao probleme u vazdušnom saobraćaju koji su se pojavili tokom vikenda, takođe pozvavši američke zakonodavce da obezbijede dodatna sredstva. „Već smo započeli sa radovima, ali to treba obaviti odjednom, a ne na kašičicu“, napisao je Tramp na društvenim mrežama. „Kongres to mora da odobri.“

Demokrate dovode u pitanje zahtjev za dodatnim novcem

Demokrate će u januaru preuzeti kontrolu nad Kongresom od republikanaca – partijskih kolega Donalda Trampa – nakon što su ostvarile dobitke na američkim izborima na sredini mandata, održanim 3. novembra.

Dafijev zahtjev za dodatnim sredstvima naišao je na skepticizam američkih kongresmena Rika Larsena i Andrea Karsona, vodećih demokrata u Odboru za saobraćaj i infrastrukturu Predstavničkog doma, odnosno u njegovom pododboru za vazduhoplovstvo.

Od 12,5 milijardi dolara odobrenih 2025. godine za nadogradnju sistema kontrole vazdušnog saobraćaja, oko 11 milijardi dolara još uvijek nije potrošeno, naveli su Larsen i Karson u saopštenju objavljenom u subotu.

"Objasnite Kongresu, još jednom, zašto je potrebno više novca?", upitali su Larsen i Karson u svom saopštenju.

Dafi je u nedelju izjavio da su sredstva dodijeljena prošle godine bila namijenjena isključivo određenim stavkama potrošnje i da nisu uključivala finansijska sredstva za novi softver za upravljanje vazdušnim prostorom. Stručnjaci koji prate vazdušni saobraćaj takođe su pozvali na povećanje ulaganja privatnih investitora.

(Index/MONDO)