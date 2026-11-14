Avion britanske avio-kompanije udario dva puta repnim dijelom o pistu aerodroma Hitrou u Londonu tokom pokušaja slijetanja.

Izvor: X/AlArabiya_Eng/printscreen

Avion britanske avio-kompanije "British airways" je dva puta repnim dijelom udario o pistu tokom pokušaja sletanja na pistu aerodroma Hitrou u Londonu u Velikoj Britaniji, piše britanski "Telegraf". U pitanju je avion Airbus A321 koji je u četvrtak 12. novembra pokušao da sleti na pistu aerodroma Hitrou, ali je repnim dijelom udario dva puta o pistu.

Incident na pisti zabilježile su sigurnosne kamere aerodroma i poznati kanal "Big Jet TV" koji prati avione tokom polijetanja i sljetanja na londonskim aerodromima. Avion je letio iz Amsterdama u Holandiji do Londona u Engleskoj

A British Airways Airbus A321neo struck the runway twice with its tail while attempting to land at London’s Heathrow Airport. The pilots aborted the landing and climbed away before successfully landing on a second attempt. https://t.co/grjdPCExLM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng)November 13, 2026

Tokom pokušaja slijetanja, repni deo aviona je u dva navrata u razmaku od par sekundi dodirnuo pistu. Nakon neuspješnog pokušaja slijetanja, piloti su odlučili da obustave prilaz pisti i da izvedu ponovo proceduru penjanja i povratka na pistu radi slijetanja.

Nakon ponovnog pokušaja slijetanja, avion je uspeio normalno da se prizemlji. Odmah je povučen iz avio-saobraćaja radi tehničkog pregleda.

"Avion je bezbjedno sletio, a mi pružamo pomoć AAIB-u u istrazi i zakonski nismo u mogućnosti da u ovoj fazi iznosimo dodatne komentare", saopštila je avio-kompanija "British airways".