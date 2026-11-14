Policija je upotrijebila suzavac protiv demonstranata u Parizu. Prema podacima francuskog MUP-a, širom zemlje protestovalo je više od 100.000 ljudi.

Izvor: Leo Malon/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Policija je ispalila suzavac na demonstrante na Trgu nacija u Parizu, gdje je završen veliki protestni marš protiv rasta cijena i policijskog nasilja, javio je dopisnik RIA Novosti.

Neredi su danas zabilježeni u Bordou, Londonu i Marseju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je više od 100.000 ljudi protestovalo širom Francuske, a da ih je 24.000 bilo u Parizu.

Ovaj odziv je manji nego prošle sedmice, kada je bilo 146.000 ljudi, uključujući 46.000 u Parizu.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao da će danas širom zemlje biti održano oko 50-60 protestnih marševa i skupova.

U međuvremenu, omladinska međusindikalna koalicija prijavila je 200.000 demonstranata u Francuskoj, uključujući 100.000 u Parizu.