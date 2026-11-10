Vlada Španije zatražila je od TikToka da obustavi poslovanje u zemlji dok ne ukloni sporni sadržaj. Istraga je otkrila 1.183 eksplicitne objave sa milionima pregleda.

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Vlada Španije zatražila je od "Tiktoka" da obustavi poslovanje u Španiji dok ne ukloni materijal o seksualnom zlostavljanju djece, izjavila je ministar omladine Sira Rego.

Zahtjev je upućen nakon što su mediji dokumentovali 1.183 eksplicitne objave na ovoj platformi sa milionima pregleda.

Ministarstvo omladine ne može samostalno da zabrani platformu u Španiji, ali je apelovalo na tužioce i Agenciju za zaštitu podataka da preduzmu mjere protiv ove društvene mreže.

"Društvene mreže ne mogu biti teritorija bezakonja", rekla je Rego.

Vlada Španije ranije je zatražila pokretanje istrage protiv "Iksa", "Mete" i "Tiktoka" zbog navodnog širenja materijala o seksualnom zlostavljanju djece generisanog vještačkom inteligencijom.

"Tiktok" za sada nije odgovorio na zahtjev Rojtersa za komentar.

Španska neprofitna organizacija za provjeru činjenica "Maldita" objavila je rezultate istrage koji otkrivaju da su video-snimci eksplicitnog seksualnog zlostavljanja djece pregledani na platformi najmanje 48 miliona puta sa više od 26.000 profila koji su komentarisali i dijelili materijal.