Prva runda održana je iza zatvorenih vrata, a Moskva za sada ne želi da otkriva o čemu se razgovaralo niti da najavljuje moguće dogovore. Dmitrij Peskov pozvao je učesnike da ne iznose prognoze dok pregovori traju.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia/POU / Zuma Press / Profimedia

Prvi dan razgovora između Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju završen je poslije četiri sata. Kancelarija za štampu Spoljne obavještajne službe Ukrajine saopštila je da se očekuje njihov nastavak sutra. Ukrajinska delegacija je takođe razgovarala sa predstavnicima NATO-a i Evrope u okviru svoje misije.

Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov odbio je danas da komentariše detalje trilateralnih pregovora Rusije, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Ukrajine u Abu Dabiju i pozvao učesnike da ne iznose prognoze dok razgovori traju.

Upitan da li je obnova plovidbe u Crnom i Azovskom moru jedna od tema pregovora, rekao je da će o detaljima razgovara pričati samo za pregovaračkim stolom, prenio je Sputnjik.

Na pitanje da li Moskva očekuje konkretne dogovore poslije prve runde pregovora, kazao je da trenutno ne želi da odgovara na takva pitanja.

Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održavaju se u Abu Dabiju danas i sutra. Sastanak se održava iza zatvorenih vrata.

Na početku razgovora, šef ruske delegacije Vladimir Medinski izrazio je nadu da će današnji sastanak omogućiti napredak ka miru.

Uoči početka pregovora, održan je sastanak ukrajinske delegacije sa predstavnicima Evropske unije i SAD.

Ukrajinu predstavljaju:

Rustem Umerov, šef spoljne obavještajne službe Kijeva

Kirilo Budanov, šef kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog

David Arahami, šef stranke Sluge naroda

i Vadim Skibicki, zamjenik načelnika Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane

Rusku delegaciju predvodi:

Vladimir Medinski pomoćnik predsjednika Rusije Vladimira Putina

Sergej Rjabkov, zamjenik ministra spoljnih poslova

Mihail Galuzin, zamjenik ministra spoljnih poslova

Igor Kostjukov načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije

Jurij Žigarlovski, zamjenik Kostjukova

Američku stranu predstavlja:

Džared Kušner, specijalni izaslanik SAD i zet Donalda Trampa

Stiv Vitkof, specijalni izaslanik SAD

(Mondo.rs)