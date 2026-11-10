Zamalo se sudarila dva putnička aviona na aerodromu u Los Anđelesu, Er Frans skrenuo direktno ispred aviona koji je poletio.

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Na aerodromu u Los Anđelesu u subotu ujutru zamalo je došlo do sudara dva putnička aviona. Avion kompanije "Er Frans", koji je poleteo za Tahiti, skrenuo je sa odobrene putanje i našao se na pravcu aviona "Amerikan erlajnsa", koji je u tom trenutku započinjao polijetanje sa paralelne piste, saopštila je američka Federalna uprava za avijaciju (FAA).

Riječ je o letu "Er Fransa" broj 28, avionu "erbas A350", koji je nakon polijetanja neovlašćeno skrenuo ka jugu. Nekoliko trenutaka kasnije odobreno je polijetanje za let "Amerikan erlajnsa" broj 1660, "erbas A321", koji je letio za Dalas.

Kontrola letenja je odmah reagovala i posadi "Er Fransa" izdala hitna korektivna uputstva. Na audio-snimku radio-komunikacije, koji je objavio portal ATC.com, čuje se upozorenje kontrolora: "Er Frans 028 teški, odmah zauzmite kurs 270. Naloženo vam je penjanje, a ne promjena pravca!"

Prema podacima servisa Flajtrejdar24, u najkritičnijem trenutku dva aviona bila su udaljena oko 4.000 stopa (približno 1,2 kilometra), dok je visinska razlika među njima iznosila manje od 300 metara. Nakon uspješnog razdvajanja, obje letjelice su bezbjedno nastavile put ka svojim odredištima.

Kontrolor se potom izvinio posadi "Amerikan erlajnsa", objasnivši da je drugi avion skrenuo direktno ispred njih usled odstupanja pilota od dobijenih instrukcija.

An Air France Airbus A350 came dangerously close to an American Airlines A321 after departing Los Angeles International Airport on Saturday. Air traffic control questioned the Air France pilots for failing to follow their assigned SUMMR 2 departure route. https://t.co/ZvEzNiaqJa — Breaking911 (@Breaking911)November 8, 2026

FAA je ovo okarakterisala kao neovlašćeno skretanje, odnosno nepoštovanje naloga kontrole letenja, što može povući dalje regulatorne sankcije. CNN je zatražio zvaničan komentar obe avio-kompanije.

Incident u Los Anđelesu poslednji je u nizu ozbiljnih vazduhoplovnih incidenata zabilježenih proteklih mjeseci u Sjedinjenim Američkim Državama. U junu su piloti "Delta erlajnsa" prekinuli slijetanje na aerodrom Logan u Bostonu dok se avion "Amerikan erlajnsa" zalijetao na pisti koja se ukrštala sa njihovim pravcem.

Istog mjeseca, trenažni avion "bičkraft 76 dačes" približio se na svega 150 metara putničkom avionu kompanije "Džet blu" prilikom slijetanja u Fort Loderdejlu.

U aprilu je avion kompanije "Repablik ervejz" pri slijetanju na aerodrom JFK u Njujorku presjekao putanju regionalnog aviona kompanije "Džez", koji je takođe bio u fazi slijetanja.

Najteža vazduhoplovna nesreća u SAD poslednjih godina dogodila se prošle godine, kada su se iznad rijeke Potomak sudarili vojni helikopter "blek hok" i regionalni avion "Amerikan erlajnsa", pri čemu je poginulo 67 osoba.