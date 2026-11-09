Tajna služba blokirala Bijelu kuću zbog vozača automobila koji se zakucao u znak u parku blizu Bijele kuće.

Izvor: Vlada Crne Gore

Danas je privremeno bila uvedena blokada cijelog kompleksa predsjedničke rezidencije u okviru Bijele kuće u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama kada se automobil zakucao u park sjeverno od Bijele kuće, piše britanski "Dejli Mejl". Američki predsjednik Donald Tramp je u trenutnu incidenta bio u Bijeloj kući.

Incident se dogodio danas oko 10 časova po lokalnom (istočnoameričkom) vremenu. Tajna služba je hitno naredila da svi koji su u Bijeloj kući ostanu unutar objekta dok se ne razjasni situacija.

Zasad nije poznato kako i zašto je vozač automobila završio u parku sjeverno od Bijele kuće, udario je u znak u parku Lafajet. Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kom se vidi muškarac kako izlazi iz vozila koje se dimi.

JUST IN: White House on lockdown after car crashes into sign near Lafayette Square Park https://t.co/Rfs7gvmDGW — BNO News (@BNONews)November 9, 2026

Zasad nije poznato da li se sudar dogodio slučajno ili namjerno. Nisu poznate okolnosti, kao i u kakvom stanju je vozač.

Nisu poznate okolnosti saobraćajne nesreće. Istraga je u toku.