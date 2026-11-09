Neobično ponašanje asteroida 1998 KY26 zbunjuje naučnike, a najnovije istraživanje dovelo je u pitanje jednu od glavnih teorija o njegovom kretanju.

Izvor: Smart Life/Pixabay

Većina asteroida ponaša se prilično predvidivo. Njihovo kretanje određuju spoljašnje sile, poput gravitacije ili pritiska Sunčevog zračenja.

Međutim, to nije slučaj sa asteroidom 1998 KY26, koji ubrzava na način koji naučnici ne mogu u potpunosti da objasne.

Jedna od pretpostavki bila je da ovaj svemirski objekat zapravo nije običan asteroid, već takozvana "tamna kometa", čije neprimjetno oslobađanje gasova utiče na njegovu putanju.

Ipak, najnovije istraživanje dovelo je u pitanje i tu teoriju.

Prema rezultatima istraživanja vazduhoplovnih inženjera Korbina Hansena i Masatošija Hirabajašija sa Tehnološkog instituta Džordžije, svemirsko tijelo prečnika svega 11 metara previše je toplo da bi moglo dugoročno da zadrži led neophodan za takav način kretanja.

"Rezultati našeg temperaturnog modela pokazuju da bi brzina oslobađanja vodene pare na asteroidu 1998 KY26 bila previsoka da bi se led ispod površine održao", naveli su istraživači u radu objavljenom u naučnom časopisu Icarus.

Asteroid ili kometa?

Svemirska tela koja se kreću među planetama uglavnom se dele u dvije kategorije - asteroide i komete.

Asteroidi su pretežno sastavljeni od stijena, dok komete sadrže led koji se, pod uticajem Sunčeve toplote, pretvara direktno u gas i oslobađa u svemir. Taj proces može da stvori dodatnu silu koja utiče na njihovo kretanje, nezavisno od gravitacije.

Kada se pomene kometa, najčešće se zamišlja sjajno nebesko tijelo sa dugim, svjetlećim repom. Međutim, ne izgledaju sve komete tako.

Takozvane tamne komete dobile su naziv zato što je njihova aktivnost praktično nevidljiva. Pretpostavlja se da oslobađaju gasove poput običnih kometa, ali bez karakterističnih repova.

Zbog toga izgledaju gotovo identično kao asteroidi, osim što pokazuju dodatno ubrzanje.

Asteroid 1998 KY26 rotira se oko svoje ose jednom u 5,35 minuta, dok njegovo kretanje pokazuje neobično ubrzanje u pravcu upravnom na ravan njegove orbite.

Upravo zbog toga naučnici su razmatrali mogućnost da je reč o tamnoj kometi.

Naučnici došli do neočekivanih rezultata

Jedna od osnovnih karakteristika kometa jeste prisustvo leda, zbog čega naučnici mogu da provere ovu pretpostavku analizom temperature.

Hansen i Hirabajaši napravili su model temperature na površini i u unutrašnjosti asteroida, koristeći poznate podatke o njegovoj veličini, orbiti, sposobnosti odbijanja svjetlosti i pretpostavljenom sastavu.

Da bi vodeni led ispod površine mogao da opstane tokom dužeg perioda, temperatura mora da bude niža od približno minus 128 stepeni Celzijusa.

Međutim, istraživači su utvrdili da čak i najhladniji delovi asteroida tokom njegovog kretanja oko Sunca imaju prosječnu temperaturu od najmanje minus 61 stepen Celzijusa.

Iako bi takva temperatura bila smrtonosna za čovjeka, ona je previsoka da bi led na kometama mogao dugo da opstane.

Naučnici su izračunali da bi, čak i kada bi vodeni led činio jedan odsto mase asteroida, potpuno nestao za nešto više od 2.000 godina.

Ukoliko bi upravo taj led bio odgovoran za neobično ubrzanje, njegove zalihe bi se iscrpjele za svega 62 godine.

Šta onda pokreće misteriozni asteroid?

Asteroid 1998 KY26 mogao bi da bude star milijardama godina, ali naučnici naglašavaju da postoji jedna važna nepoznanica – nije utvrđeno koliko dugo se nalazi na sadašnjoj orbiti.

Zbog toga mogućnost da još sadrži led nije potpuno isključena.

Ipak, novi rezultati, zajedno sa ranijim istraživanjem koje ukazuje na moguće poreklo asteroida iz asteroidnog pojasa, dodatno smanjuju vjerovatnoću te teorije.

Ostaje pitanje šta izaziva njegovo neuobičajeno ubrzanje.

Jedno od mogućih objašnjenja jeste pritisak Sunčevog zračenja.

Sunčeva svjetlost djeluje veoma malom silom na objekte u svemiru, ali bi ta sila mogla da bude dovoljno snažna da utiče na kretanje ovog malog asteroida.

Ipak, naučnici još nisu utvrdili konačan uzrok njegovog neobičnog ponašanja.