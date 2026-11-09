Vuk Švonja (30) iz Veternika nestao je u Frankfurtu 1. novembra nakon poslednjeg razgovora sa ocem.

Izvor: Instagram/nestali_srbija

Tridesetogodišnji Vuk Švonja iz Veternika vodi se kao nestala osoba nakon što mu se 1. novembra 2026. godine izgubio svaki trag u Frankfurtu, u Njemačkoj, prenosi Instagram stranica nestali_srbija.

Prema riječima njegovog oca Darka Švonje, poslednji kontakt sa sinom imao je u nedelju, 1. novembra, u 20.56 časova. Vuk je tokom tog razgovora naveo da želi da se vrati kući u Novi Sad.

Međutim, samo nekoliko sati kasnije, 2. novembra od 1.20 posle ponoći, njegov mobilni telefon postao je nedostupan, i od tog trenutka porodica nema nikakvih informacija o njemu.

Vuk Švonja je rođen 17. marta 1996. godine u Novom Sadu. Visok je oko 184 centimetra, mršavije građe (težak oko 65 kilograma), ćelav je i ima zeleno-braon oči.

Nestanak je zvanično prijavljen Policijskoj upravi u Novom Sadu 5. novembra, a porodica se obratila i Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije radi uključivanja nadležnih organa i pomoći u potrazi u inostranstvu.

Porodica i nadležni apeluju na sve građane koji prepoznaju mladića sa opisa, nalaze se u Njemačkoj ili imaju bilo kakva saznanja o njegovom kretanju, da se bez odlaganja jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj 192.