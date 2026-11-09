Ruski zvaničnik Kiril Dmitrijev optužio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za protivljenje mirovnim inicijativama Donalda Trampa.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oduvijek je bio protiv mirovnog sporazuma i predsjednika SAD Donalda Trampa, izjavio je danas Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF).

Zelenski je uvijek bio i djelovao protiv Trampa i protiv svijeta, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži X, prenosi agencija Tačno.

Zelensky has always been and acted anti-Trump and anti-peace. He just hid it better before.President Trump’s peace initiatives will succeed despite warmongering resistance. ️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev)November 8, 2026

Takođe je izrazio uvjerenje da će mirovne inicijative američkog predsjednika biti uspješne, uprkos otporu Kijeva.

Ovako je Dmitrijev komentarisao objavljivanje intervjua Zelenskog za CNN, u kojem je on navodno govorio o opasnosti ideje izaslanika američkog predsjednika Džareda Kušnera da uključi Rusiju u diskusije o budućoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi, prenosi agencija RIA Novosti.

Sledeća runda pregovora zakazana je za 10. i 11. novembar

Kušner je, nakon konsultacija u Briselu, ranije najavio da Sjedinjene Države namjeravaju da uključe Rusiju u pregovore o formiranju nove bezbjednosne arhitekture u Evropi kao dio rešavanja ukrajinskog sukoba.

Sledeća runda trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine zakazana je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.

Izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof izjavio je da strane namjeravaju da razgovaraju o bezbjednosnim garancijama, deeskalaciji, humanitarnim pitanjima i daljim koracima ka mirnom rešenju.

Kremlj je potvrdio učešće ruske delegacije u pregovorima, a nju će predvoditi pomoćnik predsjednika Vladimir Medinski.